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Что-то другое. В Киеве уточнили будущий "функционал" Саакашвили

Что-то другое. В Киеве уточнили будущий "функционал" Саакашвили
Бывший губернатор Одесской области и экс-лидер Грузии Михаил Саакашвили, которого планировали назначить вице-премьером Украины по реформам, не получит эту должность, но будет заниматься чем-то другим.

Об этом сообщил руководитель пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия, передают "Argumenti.ru".

По словам депутата, "Саакашвили несколько последних дней вел длительные переговоры с Зеленским", и они нашли другой формат, в котором будут взаимодействовать.


сообщило, как экс-президент Украины Петр Порошенко высказался о возможном назначении Саакашвили.
# В мире
По материалам: ria.ru

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