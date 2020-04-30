Цирку на Ленинских горах почти полвека

Влада Некрасова

Ровно 49 лет назад, в Москве на Ленинских горах открылся новый «Большой Московский Цирк». Это произошло 30 апреля 1971 года.

Здание было построено по проекту группы архитекторов и инженеров под руководством Белопольского. Зрительный зал представляет собой амфитеатр высотой 36 метров. Он состоит из 23 рядов на 3400 мест суммарно. В огромном машинном зале на глубине 18 метров располагаются пять сменных манежей. Большой Московский цирк — один из крупнейших стационарных цирков в мире.

Благодаря хорошо отлаженной технике и электронике, смена манежей происходит всего за пять-шесть минут. Во многих спектаклях цирка задействованы все пять рабочих манежей: конный, ледовый, водный, иллюзионный и световой. Шестой манеж — репетиционный.

На время капитального ремонта цирка на Цветном бульваре, который проходил с 1985 по 1989 годы, Большой цирк был единственным стационарным цирком в Москве. Сегодня это уникальное культурно-развлекательное учреждение со своими режиссерами, балетмейстерами, музыкантами, артистами, художниками, мастерами. За время своего существования цирк представил более ста программ.

Ежегодно артисты Большого Московского цирка, которые выступают практически во всех известных цирковых жанрах, участвуют в самых престижных международных фестивалях и конкурсах. Они регулярно выезжают на гастроли более чем в 20 стран мира — как с целыми программами, так и с отдельными номерами.