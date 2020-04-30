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Депутат попросила разработать рекомендации по выдаче продуктов семьям

Депутат попросила разработать рекомендации по выдаче продуктов семьям

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Замглавы Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Наталья Костенко («Единая Россия») направила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой обращение с просьбой разработать для регионов рекомендации по оказанию помощи семьям с детьми, в частности, по выдаче продуктовых наборов в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отметила Костенко, за период самоизоляции накопления российских семей уже подходят к концу. Депутат отметила, что «эта нетривиальная ситуация требует более гибкого реагирования от государственных и региональных социальных ведомств, особенно в отношении нуждающихся семей с детьми, живущих в городах», где нет возможности вырастить что-то на приусадебном участке и создать запасы. Поэтому, по её мнению, нужно выстроить адресную помощь семьям, которые в ней нуждаются, а выстроить такую работу регионам должен помочь федеральный центр.

В своём обращении Костенко просит Голикову «провести мониторинг реальной ситуации в регионах в вопросе поддержки семей с детьми и выработать общие рекомендации для регионов по подходам в вопросе оказания помощи семьям с детьми и конкретно выдачи продуктовых наборов».

Депутат со ссылкой на юристов одной из некоммерческих организаций сообщила, что в 12 регионах семьям с детьми не предоставляются продуктовые наборы, а ещё в нескольких — заменены денежной компенсацией. «Можно сделать вывод, что в данных регионах социальное положение нуждающихся семей, имеющих детей, и в первую очередь проживающих в городах, значительно ухудшилось за последний месяц», — полагает Костенко.

Парламентарий указала на то, что чаще всего регионы используют при организации поддержки формальный подход — в перечень льготных категорий, как правило, включаются многодетные и малоимущие семьи, семьи с детьми-инвалидами, «то есть те категории семей и граждан, которые и сегодня находятся под опекой государства», отметила Костенко.

«При таком подходе реально нуждающиеся семьи с детьми, чьё социально-экономическое положение ухудшилось из-за пандемии, помощи не получат», — считает Наталья Костенко.

Об оперативных мерах, которые принимают законодатели для борьбы с пандемией COVID-19 — читайте в специальном разделе на сайте Госдумы.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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