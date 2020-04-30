Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Для спасения во время ураганов ящерицы увеличили подушечки на пальцах

Для спасения во время ураганов ящерицы увеличили подушечки на пальцах

Ученые из США, Великобритании, Бельгии, Австралии, Франции и Канады подтвердили на 188 видах ящериц, что у тех из них, что обитают в зонах частых тропических ураганов, подушечки на пальцах крупнее, чем у сородичей, живущих в спокойных регионах. Ученые говорят, что большие подушечки помогают ящерицам цепляться за ветви и противостоять напору ветра.

Впервые связь размера подушечек на пальцах ящериц с ураганами была отмечена в исследовании 2018 года, когда ученые заметили, что у ящериц вида анолис расчерченный (Anolis scriptus) на островах Теркс и Кайкос, выживших после разрушительных ураганов «Ирма» и «Мария», подушечки пальцев в среднем крупнее, чем у ящериц той же популяции в предшествующие годы. Крупные подушечки сохранились и у последующих поколений. «Это поразительный случай быстрой эволюции, которая, как мы видим здесь, может протекать чрезвычайно быстро, даже в течение одного поколения, — комментировала тогда работу коллег Ли, биолог-эволюционист из Висконсинского университета. — Я ожидаю, что в будущем появится еще много подобных случаев, когда катастрофические события навязывают сильный отбор и популяции должны будут развиваться или вымирать».

В новой работе ученые решили проверить полученные данные на более широком материале. Для этого они изучили размер подушечек у 188 видов анолисов, живущих на островах Карибского моря, Северной и Южной Америки, и сопоставили эти данные с географическим распределением ураганов за последние 70 лет. В итоге они подтвердили, что у анолисов, часто подверженных ураганам, подушечки пальцев крупнее на обеих парах ног.

Данное исследование примечательно тем, что в качестве фактора естественного отбора выступает экстремальное природное явление — ураган. И этого оказывается достаточно, чтобы вызвать эволюционные изменения. Ранее многие ученые считали такое невозможным. Они полагали, что после стихийного бедствия жизнь возвращается к обычному течению, и какие бы приспособления ни были полезны для выживания во время катастрофы, они не закрепляются в ходе эволюционного развития. Первый автор статьи Колин Донихью (Colin M. Donihue) из Университета Вашингтона в Сент-Луисе полагает, что подобные эволюционные процессы можно будет обнаружить у млекопитающих, птиц, моллюсков и других животных Карибского бассейна.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Что пишут в Телеграме: 30 апреля
Что пишут в Телеграме: 30 апреля
Российские читатели назвали любимых персонажей из книг о "Гарри Поттере"
Российские читатели назвали любимых персонажей из книг о "Гарри
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Работа продолжается. Песков раскрыл детали подготовки саммита СБ ООН
Работа продолжается. Песков раскрыл детали подготовки саммита СБ ООН
Путин поручил подготовить доклады по мерам по поддержке экономики
Путин поручил подготовить доклады по мерам по поддержке экономики
Отреставрирован фильм "Неоконченная пьеса для механического пианино"
Отреставрирован фильм "Неоконченная пьеса для механического пианино"
Для спасения во время ураганов ящерицы увеличили подушечки на пальцах
Для спасения во время ураганов ящерицы увеличили подушечки на пальцах
В Праге начался монтаж памятной доски власовцам с цитатой Солженицына
В Праге начался монтаж памятной доски власовцам с цитатой Солженицына
Татарстан принял эстафету песенного марафона "Наш День Победы"
Татарстан принял эстафету песенного марафона "Наш День Победы"
Вальпургиева ночь с 30 апреля на 1 мая 2020 года: приметы, обряды и ритуалы
Вальпургиева ночь с 30 апреля на 1 мая 2020 года: приметы, обряды
Сбербанк направил более трех миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом
Сбербанк направил более трех миллиардов рублей на борьбу с
Глава ЕЦБ предрекла беспрецедентный спад европейской экономики
Глава ЕЦБ предрекла беспрецедентный спад европейской экономики

Топ на сегодня

Роскошные интерьеры недвижимости Елены Малышевой стоимостью 10 миллионов долларов
Роскошные интерьеры недвижимости Елены Малышевой стоимостью 10
Долгосрочные контракты вытягивают европейский экспорт «Газпрома»
Долгосрочные контракты вытягивают европейский экспорт «Газпрома»
США стирают грани между видами ядерного оружия, а это опасно — МИД
США стирают грани между видами ядерного оружия, а это опасно — МИД
Названы условия ядерного ответа России на атаку США
Названы условия ядерного ответа России на атаку США
Мишустин разрешил россиянам с двойным гражданством выехать за границу
Мишустин разрешил россиянам с двойным гражданством выехать за границу

Еще по теме

При помощи технологии редактирования генома ящериц сделали альбиносами
110 миллионов лет назад ящерицы для спасения жизни встали на две ноги
Самцы переселенных на изолированные острова ящериц выработали новый химический язык любви
Австралийская ящерица принесла потомство двумя способами