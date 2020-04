Для спасения во время ураганов ящерицы увеличили подушечки на пальцах

Вадим Карасев

Ученые из США, Великобритании, Бельгии, Австралии, Франции и Канады подтвердили на 188 видах ящериц, что у тех из них, что обитают в зонах частых тропических ураганов, подушечки на пальцах крупнее, чем у сородичей, живущих в спокойных регионах. Ученые говорят, что большие подушечки помогают ящерицам цепляться за ветви и противостоять напору ветра.

Впервые связь размера подушечек на пальцах ящериц с ураганами была отмечена в исследовании 2018 года, когда ученые заметили, что у ящериц вида анолис расчерченный (Anolis scriptus) на островах Теркс и Кайкос, выживших после разрушительных ураганов «Ирма» и «Мария», подушечки пальцев в среднем крупнее, чем у ящериц той же популяции в предшествующие годы. Крупные подушечки сохранились и у последующих поколений. «Это поразительный случай быстрой эволюции, которая, как мы видим здесь, может протекать чрезвычайно быстро, даже в течение одного поколения, — комментировала тогда работу коллег Ли, биолог-эволюционист из Висконсинского университета. — Я ожидаю, что в будущем появится еще много подобных случаев, когда катастрофические события навязывают сильный отбор и популяции должны будут развиваться или вымирать».

В новой работе ученые решили проверить полученные данные на более широком материале. Для этого они изучили размер подушечек у 188 видов анолисов, живущих на островах Карибского моря, Северной и Южной Америки, и сопоставили эти данные с географическим распределением ураганов за последние 70 лет. В итоге они подтвердили, что у анолисов, часто подверженных ураганам, подушечки пальцев крупнее на обеих парах ног.

Данное исследование примечательно тем, что в качестве фактора естественного отбора выступает экстремальное природное явление — ураган. И этого оказывается достаточно, чтобы вызвать эволюционные изменения. Ранее многие ученые считали такое невозможным. Они полагали, что после стихийного бедствия жизнь возвращается к обычному течению, и какие бы приспособления ни были полезны для выживания во время катастрофы, они не закрепляются в ходе эволюционного развития. Первый автор статьи Колин Донихью (Colin M. Donihue) из Университета Вашингтона в Сент-Луисе полагает, что подобные эволюционные процессы можно будет обнаружить у млекопитающих, птиц, моллюсков и других животных Карибского бассейна.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.