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Для выхода на докризисные темпы роста потребуется время, заявил Песков

Для выхода на докризисные темпы роста потребуется время, заявил Песков
Экономике России потребуется какое-то время, чтобы выйти на докризисные темпы роста, нужно будет собраться всей стране, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, на это потребуется какое-то время", - сказал Песков в интервью RTVI, отвечая на вопрос, сможет ли российская экономика выйти на докризисные темпы роста.

Он отметил, что есть много расчетов как политологов, так и экономистов.


"Я вам могу сказать одно, что очевидно, на это какое-то время уйдет. И конечно, нужно будет собраться всей стране, и нужно будет собраться всем, чтобы перешагнуть через эти кризисные проявления", - сказал Песков.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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