Для защиты прав обманутых дольщиков выделят 30 млрд рублей

Влада Некрасова

Правительство России выделит 30 миллиардов рублей на защиту прав обманутых дольщиков, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

«Ещё 30 миллиардов рублей направим на решение проблем обманутых дольщиков, с помощью этих средств фонд защиты прав дольщиков достроит уже существующие проблемные объекты и восстановит права, как минимум, 10 тысяч граждан», — сказал глава кабмина.

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