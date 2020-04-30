Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Для защиты прав обманутых дольщиков выделят 30 млрд рублей

Для защиты прав обманутых дольщиков выделят 30 млрд рублей

Правительство России выделит 30 миллиардов рублей на защиту прав обманутых дольщиков, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

«Ещё 30 миллиардов рублей направим на решение проблем обманутых дольщиков, с помощью этих средств фонд защиты прав дольщиков достроит уже существующие проблемные объекты и восстановит права, как минимум, 10 тысяч граждан», — сказал глава кабмина.

Новость дополняется…

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Дуров пообещал вернуть собранные деньги
Дуров пообещал вернуть собранные деньги
Сотни грузовиков застряли на границе России и Китая
Сотни грузовиков застряли на границе России и Китая
Группа Scorpions выпустила новую песню "Sign of hope"
Группа Scorpions выпустила новую песню "Sign of hope"
МККК увеличил раздачу продуктов питания в Донбассе
МККК увеличил раздачу продуктов питания в Донбассе
В Грязях Липецкой области обновили главную зону отдыха
В Грязях Липецкой области обновили главную зону отдыха
Необычные одноклеточные существа частично сливаются друг с другом, чтобы охотиться на крупную добычу
Необычные одноклеточные существа частично сливаются друг с другом,
Бритни Спирс худеет на фоне стресса из-за долгой разлуки с бойфрендом Сэмом Асгари. Всему виной карантин
Бритни Спирс худеет на фоне стресса из-за долгой разлуки с бойфрендом
Центробанк выпустит памятные монеты к юбилею Победы
Центробанк выпустит памятные монеты к юбилею Победы
Оккупанты нарушили “тишину” более 7 тысяч раз с начала года - штаб ООС
Оккупанты нарушили “тишину” более 7 тысяч раз с начала года - штаб ООС
США рассказали о риске массового голода в КНДР
США рассказали о риске массового голода в КНДР
Доктор Мясников встретил уникального пациента с коронавирусом
Доктор Мясников встретил уникального пациента с коронавирусом
Ольга Ушакова хочет отсудить 300 тысяч у Кокорина и Мамаева
Ольга Ушакова хочет отсудить 300 тысяч у Кокорина и Мамаева

Топ на сегодня

Молдавия первой получила помощь от СНГ на борьбу с Covid-19
Молдавия первой получила помощь от СНГ на борьбу с Covid-19
Врач рассказал, что происходит с легкими после заражения коронавирусом
Врач рассказал, что происходит с легкими после заражения коронавирусом
МИД затруднился назвать число застрявших за границей россиян
МИД затруднился назвать число застрявших за границей россиян
Прибывшие на место преступления ивановские полицейские предложили охране украсть недокраденное
Прибывшие на место преступления ивановские полицейские предложили
Песков: регионы до 12 мая разработают план снятия ограничений по COVID-19
Песков: регионы до 12 мая разработают план снятия ограничений по

Еще по теме

Достройку домов обманутых дольщиков в регионах проконтролирует правительство
Решение проблемы обманутых дольщиков в России оценивается в 400 млрд рублей, заявил Володин
Правительство работает над новым механизмом защиты прав дольщиков — Мутко
Большинство обманутых дольщиков винят в «недострое» коррупцию, заявил Выборный