Для защиты прав обманутых дольщиков выделят 30 млрд рублей
Сегодня, 12:35 Влада Некрасова
Правительство России выделит 30 миллиардов рублей на защиту прав обманутых дольщиков, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.
«Ещё 30 миллиардов рублей направим на решение проблем обманутых дольщиков, с помощью этих средств фонд защиты прав дольщиков достроит уже существующие проблемные объекты и восстановит права, как минимум, 10 тысяч граждан», — сказал глава кабмина.
Новость дополняется…
По материалам: pnp.ru