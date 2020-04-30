Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Доктор Мясников встретил уникального пациента с коронавирусом

Доктор Мясников встретил уникального пациента с коронавирусомФото: @drmyasnikov.ru

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», рассказал, что встречал уникального пациента с коронавирусом. Подробности он сообщил в эфире передачи «Спасибо, доктор!» на YouTube.

«Пациент может сидеть и разговаривать, а у него сатурация кислорода 46 процентов», — отметил врач. По словам специалиста, до этого он в жизни не видел живого человека с такой сатурацией. Он добавил, что особенность коронавируса в том, что все может развиваться не быстро.

Доктор пояснил, что если у больных сатурация 70 процентов и ниже, то их давно интубируют для обеспечения проходимости дыхательных путей, поэтому тот случай был исключением. Обычно процедуру проводят в ходе искусственной вентиляции легких. «У нас теперь все врачи заходят в красную зону, лечат этих людей. Они передают друг другу опыт», — заключил Мясников.

Ранее Мясников предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя. Он отметил, что ситуация с коронавирусом поможет миру лучше подготовиться к новой эпидемии, а также подчеркнул, что самое опасное место сейчас — больница, где выше всего вероятность заразиться.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Дуров пообещал вернуть собранные деньги
Дуров пообещал вернуть собранные деньги
Сотни грузовиков застряли на границе России и Китая
Сотни грузовиков застряли на границе России и Китая
Группа Scorpions выпустила новую песню "Sign of hope"
Группа Scorpions выпустила новую песню "Sign of hope"
МККК увеличил раздачу продуктов питания в Донбассе
МККК увеличил раздачу продуктов питания в Донбассе
В Грязях Липецкой области обновили главную зону отдыха
В Грязях Липецкой области обновили главную зону отдыха
Необычные одноклеточные существа частично сливаются друг с другом, чтобы охотиться на крупную добычу
Необычные одноклеточные существа частично сливаются друг с другом,
Бритни Спирс худеет на фоне стресса из-за долгой разлуки с бойфрендом Сэмом Асгари. Всему виной карантин
Бритни Спирс худеет на фоне стресса из-за долгой разлуки с бойфрендом
Центробанк выпустит памятные монеты к юбилею Победы
Центробанк выпустит памятные монеты к юбилею Победы
Оккупанты нарушили “тишину” более 7 тысяч раз с начала года - штаб ООС
Оккупанты нарушили “тишину” более 7 тысяч раз с начала года - штаб ООС
США рассказали о риске массового голода в КНДР
США рассказали о риске массового голода в КНДР
Доктор Мясников встретил уникального пациента с коронавирусом
Доктор Мясников встретил уникального пациента с коронавирусом
Ольга Ушакова хочет отсудить 300 тысяч у Кокорина и Мамаева
Ольга Ушакова хочет отсудить 300 тысяч у Кокорина и Мамаева

Топ на сегодня

Молдавия первой получила помощь от СНГ на борьбу с Covid-19
Молдавия первой получила помощь от СНГ на борьбу с Covid-19
Врач рассказал, что происходит с легкими после заражения коронавирусом
Врач рассказал, что происходит с легкими после заражения коронавирусом
МИД затруднился назвать число застрявших за границей россиян
МИД затруднился назвать число застрявших за границей россиян
Прибывшие на место преступления ивановские полицейские предложили охране украсть недокраденное
Прибывшие на место преступления ивановские полицейские предложили
Песков: регионы до 12 мая разработают план снятия ограничений по COVID-19
Песков: регионы до 12 мая разработают план снятия ограничений по

Еще по теме

Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Доктор Мясников сообщил о нападениях на пациентов с коронавирусом в больницах
Доктор Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
Доктор Мясников спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России