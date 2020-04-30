Доктор Мясников встретил уникального пациента с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: @drmyasnikov.ru

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», рассказал, что встречал уникального пациента с коронавирусом. Подробности он сообщил в эфире передачи «Спасибо, доктор!» на YouTube.

«Пациент может сидеть и разговаривать, а у него сатурация кислорода 46 процентов», — отметил врач. По словам специалиста, до этого он в жизни не видел живого человека с такой сатурацией. Он добавил, что особенность коронавируса в том, что все может развиваться не быстро.

Доктор пояснил, что если у больных сатурация 70 процентов и ниже, то их давно интубируют для обеспечения проходимости дыхательных путей, поэтому тот случай был исключением. Обычно процедуру проводят в ходе искусственной вентиляции легких. «У нас теперь все врачи заходят в красную зону, лечат этих людей. Они передают друг другу опыт», — заключил Мясников.

Ранее Мясников предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя. Он отметил, что ситуация с коронавирусом поможет миру лучше подготовиться к новой эпидемии, а также подчеркнул, что самое опасное место сейчас — больница, где выше всего вероятность заразиться.