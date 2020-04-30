Другой враг. Китай прокомментировал угрозы США из-за коронавируса

Влада Некрасова

Китай, как и все, пострадал от коронавируса, в США же должны видеть врага не в Китае, а в вирусе, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Президент США Дональд Трамп ранее в интервью агентству Reuters заявил, что рассматривает различные варианты последствий, которые могут быть для Китая из-за коронавируса.

"Что касается вопроса об ответственности, то мы уже не раз говорили, что вирус – общий враг всего человечества. Китай также является пострадавшей стороной, а не "сообщником" вируса. Отдельные лица в США должны четко знать, что их враг – вирус, а не Китай", – приводит РИА Новости слова Гэн Шуана.

Он подчеркнул, что международное сообщество перед лицом мирового кризиса в области здравоохранения должно объединиться. При этом США должны понимать, что в условиях эпидемии все должны сообща преодолевать проблему.

сообщило, что у американского госдепа нет доказательств искусственного происхождения COVID-19.