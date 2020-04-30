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Другой враг. Китай прокомментировал угрозы США из-за коронавируса

Другой враг. Китай прокомментировал угрозы США из-за коронавируса
Китай, как и все, пострадал от коронавируса, в США же должны видеть врага не в Китае, а в вирусе, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Президент США Дональд Трамп ранее в интервью агентству Reuters заявил, что рассматривает различные варианты последствий, которые могут быть для Китая из-за коронавируса.

"Что касается вопроса об ответственности, то мы уже не раз говорили, что вирус – общий враг всего человечества. Китай также является пострадавшей стороной, а не "сообщником" вируса. Отдельные лица в США должны четко знать, что их враг – вирус, а не Китай", – приводит РИА Новости слова Гэн Шуана.

Он подчеркнул, что международное сообщество перед лицом мирового кризиса в области здравоохранения должно объединиться. При этом США должны понимать, что в условиях эпидемии все должны сообща преодолевать проблему.


сообщило, что у американского госдепа нет доказательств искусственного происхождения COVID-19.
# Политика
По материалам: ria.ru

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