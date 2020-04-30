Дуров пообещал вернуть собранные деньги

Вадим Карасев

Фото: @durov

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров пообещал вернуть большую часть собранных денег инвесторам, вложившимся в его новый проект по запуску блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network) и криптовалюты Gram. Об этом говорится в письме инвесторам, выдержки из которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В сообщении указывается, что запустить проект до 30 апреля, как изначально было запланировано, не удалось из-за претензий американских властей. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) по-прежнему утверждает, что токены Gram соответствуют всем критериям ценных бумаг, поскольку их первичным покупателям обещана прибыль при перепродаже.

На основании этого SEC добилась временного судебного запрета на размещение токенов. Из-за него создатели TON не смогли передать Gram 175 первым покупателям. В таких условиях Дуров вместе с партнерами предложил инвесторам два варианта возмещения: получить 72 процента вложенных средств сейчас либо 110 процентов к 30 апреля 2021 года.

Выплаты выбравшим второй вариант будут производиться за счет продажи доли основателей Telegram в мессенджере (в случае, если разрешение на полноценный запуск проекта получить так и не удастся).

Первые два раунда размещения токенов Gram (в дальнейшем они должны будут конвертироваться в полноценные единицы новой криптовалюты) прошли в 2018 году. Среди покупателей, по сообщениям СМИ, было несколько крупных российских бизнесменов.