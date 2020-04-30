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Два аварских погребения VII–VIII века найдены в Хорватии

Два аварских погребения VII–VIII века найдены в Хорватии

В ходе работ по расширению католического кладбища в хорватском городе Винковци строители наткнулись на два древних захоронения. Вызванные археологи определили, что погребения относятся к VII–VIII векам и принадлежат жившим тогда в данном регионе аварам.

Авары переселились в Европу в VI веке и создали крупное государство на среднем Дунае, известное как Аварский каганат. Их армия отличалась высокой боеспособностью и качественным вооружением. В период расцвета Аварский каганат простирался от Рейна до Днепра. В конце VIII века авары потерпели поражение в войне с Карлом Великим, а юго-восточная часть их территории была захвачена болгарским ханом Крумом. В конце IX века остатки авар были ассимилированы пришедшими на Дунай венграми.

Найденные в Хорватии аварские погребения представляют собой характерные для поздней античности и раннего средневековья гробницы, сооруженные из кирпича, черепицы и мраморных плит. Археологи даже сперва подумали, что нашли позднеримские захоронения, но внутри гробниц оказались бронзовые изделия, датируемые VII–VIII веками. В одной из них находились останки мужчины, внутри второй — мужчины и коня. Вторая гробница была разграблена еще в древности, но воры унесли только украшения воина, оставив на месте конскую упряжь. В результате в руки археологов попал полный комплект: бронзовая уздечка с железными удилами, железные стремена, скобы седла (первое аварское седло, найденное в Хорватии), декоративные элементы в виде кабаньих голов, бронзовых розеток и позолоченных дисков.

Раскопки пришлось прекратить раньше времени из-за эпидемии коронавируса. Археологи смогли лишь закончить работы на двух раскрытых гробницах, которым в случае промедления угрожало разрушение от дождей и современных грабителей. Ученые сообщают, что на участке находится еще пять захоронений, которые предстоит исследовать.

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По материалам: polit.ru

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