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ЕР примет участие в подготовке плана по восстановлению доходов россиян

ЕР примет участие в подготовке плана по восстановлению доходов россиян
"Единая Россия" примет участие в подготовке национального плана действий по нормализации деловой и экономической жизни в РФ, заявил секретарь генсовета правящей партии Андрей Турчак.

Ранее президент России Владимир Путин на фоне коронавируса поручил правительству начать подготовку на перспективу общенационального плана действий по нормализации доходов населения и роста экономики РФ. Турчак подчеркнул, что для "Единой России" это прямое руководство к действию.

# Политика
По материалам: ria.ru

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