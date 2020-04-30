ЕР примет участие в подготовке плана по восстановлению доходов россиян

Алексей Вольцев

"Единая Россия" примет участие в подготовке национального плана действий по нормализации деловой и экономической жизни в РФ, заявил секретарь генсовета правящей партии Андрей Турчак.

Ранее президент России Владимир Путин на фоне коронавируса поручил правительству начать подготовку на перспективу общенационального плана действий по нормализации доходов населения и роста экономики РФ. Турчак подчеркнул, что для "Единой России" это прямое руководство к действию.