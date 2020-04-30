Евреев массово приравняли к нацистам и сравнили с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Арабские пользователи соцсетей развернули массовую антисемитскую кампанию в день памяти евреев, ставших жертвами нацизма в годы Второй мировой войны. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Как отмечает издание, в первые часы Йом ха-Шоа, Дня катастрофы и героизма европейского еврейства, арабские пользователи начали активно размещать в соцсетях посты с хештегом #COVID48, намекающим на 1948 год, в котором образовался Израиль. В этих публикациях евреев приравнивали к нацистам, сравнивали их с коронавирусом, заявляя, что «сионизм опаснее COVID-19», и обвиняли в распространении инфекции. Кроме того, в этих постах сообщалось, что евреи якобы убивают палестинских детей, отказываются тестировать палестинцев на коронавирус и помогать инфицированным.

По данным The Jerusalem Post, всего за несколько часов в Twitter, Instagram и Facebook было размещено более 56 тысяч подобных публикаций на английском и арабском языках, причем в Twitter в Иордании хештег #COVID48 даже вышел в тренды. При этом соцсети не блокировали такие посты, несмотря на их оскорбительное содержание. Как удалось установить изданию, кампанию запустили иорданские студенты, входящие в группу «Дети палестинских лагерей в иорданских университетах». Оказалось, что они планировали провести аналогичные кампании в День памяти жертв холокоста.

При этом, отмечает The Jerusalem Post, подобная активность обычных граждан регулярно подпитывается заявлениями политических лидеров. Так, недавно премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе обвинил израильских военных в том, что они намеренно заражают палестинцев коронавирусом, а израильские власти — в том, что они отказываются бороться с инфекцией, так как «любят деньги». Причем заявления Штайе прозвучали как раз в тот период, когда Израиль обсуждал с другими представителями палестинского правительства план борьбы с распространением коронавируса, а израильские и палестинские врачи проходили совместные тренинги, пишет издание.

В середине марта сообщалось, что власти Израиля и Палестины договорились создать совместный оперативный штаб для борьбы с коронавирусом. Отмечалось, что Израиль уже отправил 200 тестов на коронавирус в Министерство здравоохранения Палестины, а арабов с подозрением на инфекцию отправили в израильские больницы.