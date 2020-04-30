Филипп Киркоров выпустил вторую часть нового альбома "Романы"

Анастасия Иванова

Российский певец Филипп Киркоров представил в Сети вторую часть своего нового альбома "Романы". Релиз первой, куда вошел одноименный заглавный трек, состоялся в начале марта.

"Праздничный, долгожданный, традиционный подарок специально ко дню рождения для поклонников и слушателей", — написал музыкант.

В трек-листе 20 песен. Среди них лирические баллады, например, "Нет любви на расстоянии", "Переплачем-перетерпим", "Я больше не буду петь о нас", "Еще, еще", а также дискохиты: "Включаем радость!", "За горизонты", "Цвет настроения синий" и другие.

Как сообщил Филипп Киркоров, в ближайшее время он планирует выпустить лимитированную коллекцию из двух частей сборника на виниловых пластинках.

Пока альбом "Романы" можно послушать или скачать в цифровом формате на всех музыкальных платформах.