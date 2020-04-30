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Фото до и после — как солистка Little Big выглядела до феноменального похудения

Фото до и после — как солистка Little Big выглядела до феноменального похудения
Сейчас Софья Таюрская часто слышит комплименты в свой адрес, но так было не всегда. В юности у будущей звезды были проблемы с лишним весом, и она довольно долго с ними боролась. При этом артистка не стесняется своего прошлого, поэтому иногда публикует архивные фото.

28-летняя Софья Таюрская прославилась благодаря работе в коллективе Little Big. Стилем и внешностью звезды восхищаются многие поклонники. Но вчера они были сильно удивлены, так как увидели архивные снимки кумира. На них заметно, что раньше у Софьи был лишний вес. А наряды Таюрской были далеко не такими модными, как сейчас.

При этом певица никогда не скрывала, что в прошлом ее внешность была далека от идеала. Зато она с детства знала, чем хочет заниматься. Таюрская рассказывала всем знакомым о том, что мечтает выступать на сцене и не обращала внимания на тех, кто говорил о заоблачности ее желаний.


«Сколько я себя помню, всегда мечтала петь. Все мои друзья и знакомые знали об этом. С 13 лет начала работать, выступала на каких-то праздниках, городских мероприятиях. Нужно только не сдаваться и верить. Знаете, сколько раз я заставляла своих друзей слушать мои песни? А они часто говорили, что ничего не получится. Но, как видите, все получилось», — уверена звезда.

Певица пришла в группу Little Big в 2014 году, но полноценно солировать начала чуть позже. Несколько месяцев назад едва не сбылась заветная мечта Софьи: коллектив отобрали на конкурс «Евровидение». Певица, как и ее коллеги по группе, вовсю репетировали номер, но из-за распространения коронавируса музыкальное событие было отменено.

Вполне возможно, что в следующем году Little Big все-таки поедет на «Евровидение», но им придется подготовить новую песню. Сама же Софья старается не унывать: по мнению артистки, мечты имеют свойство сбываться, а значит, ей просто нужно еще немного подождать своего звездного часа.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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