«Газпром» добавляет газа украинскому транзиту

Алексей Вольцев

«Газпром» наращивает поставки газа в Европу через Украину, а вот по польскому маршруту в канун окончания транзитного контракта снижает. Российский холдинг прогнозирует падение экспорта на 32 млрд кубометров и Украина предлагает не сжигать деньги за невыбранные контрактные объемы, а закачивать газ для Европы в украинские хранилища по выгодной цене.

По оперативным данным «Оператора ГТС Украины», за 29 дней апреля транзит российского газа составил 4,28 млрд кубометров. Это — 83% законтрактованного объема, который российский холдинг оплачивает вне зависимости от фактических поставок. Эти показатели соответствуют показателям транзита в марте и существенно превосходят уровень января (46%) и февраля (76%).

Сравнивать нынешний украинский транзит с прошлым годом бессмысленно, так как часть его перешла в «Турецкий поток», по которому «Газпром» не публикует данные.

Какой транзит российского газа можно сравнить с показателями прошлого года, так это по газопроводам «Северный поток» и Ямал-Европа через Польшу. По балтийской магистрали «Газпром» идет на уровне 2019 года — 4,51 млрд за 29 дней апреля. А вот по Польше российский холдинг продолжает снижать транзит — на 200 млн кубометров меньше.

За услуги Ямал-Европа «Газпром» платит фиксированные $ 50 млн в год, но в мае, когда закончится транзитный контракт, ситуация изменится. И, как писало ИА Newstes , российский холдинг может репетировать снижение поставок, так как польский оператор собирается установить куда более высокие тарифы и разыгрывать транзит на аукционе.

После теплой зимы в европейских хранилищах остались большие объемы газа, а пандемия коронавируса снизила спрос на газ в Европе. В результате, «Газпром» прогнозирует снижение экспорта на 16,4% или 32 млрд кубометров. Отчасти это произойдет из-за того, что еще в прошлом году российский холдинг создал в европейских хранилищах запас из не менее 12 млрд кубометров, которые сейчас также продаются. В любом случае, для транзитных стран потеря будет в 32 млрд кубометров. И «Газпрому» невыгодно «перекладывать» их на Украину. За транзит каждой тысячи кубометров российского газа через Украину по предоплате вносится $ 31,72. И если в январе «Газпром» заплатил впустую $ 95 млн, то в апреле это сумма снизится более чем в три раза — до $ 28 млн.

Понимая, что европейские хранилища могут заполниться раньше октября, Украина предлагает «Газпрому» хранить газ в своих ПХГ. «У „Газпрома“ есть очевидный бизнес-кейс для использования украинских ПХГ. Уже сейчас компания не полностью использует оплаченные мощности по транзиту — из 178 млн кубометров в сутки используется только в среднем 150 млн кубометров. То есть 28 млн кубометров в сутки оплачивается, но не используется. Поэтому есть смысл рассмотреть целесообразность использовать всю оплаченную мощность для ввоза газа в Украину, часть объема можно отдавать на транзит, а остаток завозить на хранение. Зимой, когда спрос в ЕС вырастет, можно будет поднять газ из ПХГ и отправить в ЕС или в рамках уже купленных мощностей, или докупить дополнительные», — рассказал РБК гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон. Он добавил, что тарифы едины для всех заказчиков — около $ 10 за цикл хранения тысячи кубометров: «Украинские ПХГ в 3−5 раз дешевле европейских, поэтому спрос и экономическая целесообразность есть».

«Действительно, падение цен на газ очень сильно испортило экономику хранения (в Европе), так как с падением цен снизилась и дельта между зимними и летними ценами, — считает аналитик Александр Собко. — На этом фоне украинские ПХГ экономически выглядят очень привлекательно. И, если, даже несмотря на очевидную экономическую привлекательность и конкурентоспособность, интерес трейдеров умеренный — не говорит ли это о прочих рисках использования украинских хранилищ?».

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач считает, что возможности для ведения нормального бизнеса с Украиной подорваны. «Политические риски слишком велики. Поэтому мне такой вариант представляется маловероятным. Скорее, этой опцией воспользуются европейские трейдеры», — полагает эксперт.

Антон Копылов

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