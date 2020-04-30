Газпром скорректировал Польше счета за газ

Влада Некрасова

Польская PGNiG получила от "Газпрома" скорректированные счета за газ в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, сообщил глава концерна Ежи Квечиньский.





"С удовлетворением сообщаю, что сегодня PGNiG получила от Газпрома корректировку счетов за газ за март 2020", – цитирует его РИА Новости.

В конце марта польская PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" дело о цене на газ и ей должны вернуть полтора миллиарда долларов.

Польши Януш Ковальский в интервью польским СМИ выступил за арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, если "Газпром" не заплатит PGNiG сумму, причитающуюся ей по решению Стокгольмского арбитража. По его мнению, это может затормозить процесс строительства "Северного потока-2".

Ранее радио Sputnik сообщило, что Nord Stream 2 AG ответил на намерение Польши арестовать активы.