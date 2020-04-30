Генштаб ВС Израиля припугнул Иран «секретными операциями» в Сирии

Алексей Вольцев

Секретные операции Израиля в отношении Сирии продолжаются и они стали значительно более успешными на пути достижения главной задачи — вывод всех иранских сил из арабской республики. Об этом заявил глава оперативного управления Генштаба Армии обороны Израиля генерал Аарон Халива в интервью информагентству Walla накануне, 29 апреля.

«Президент (Сирии) Башар Асад понимает или начал понимать, что иранцы, которые пришли, чтобы помочь ему в войне против ИГИЛ (запрещённая в России террористическая группировка „Исламское государство“. — Ред.), дабы спасти его, сегодня сами представляют опасность для продолжения его правления. И они (иранцы) представляют серьёзную угрозу для его способности восстановить Сирию». — сказал израильский генерал.

О подробностях «секретных операций» Израиля в соседней арабской республике собеседник Walla, по понятным причинам, распространяться не стал.

Генерал Халива коснулся и вопроса борьбы Израиля с главным союзником Ирана в регионе — ливанским движением «Хизбалла». По его словам, лидер ведущей организации ливанских шиитов Хасан Насралла «хорошо знает цену, которую „Хизбалла“ и Ливан заплатят в результате любой эскалации с израильской армией»:

«Насралла не глуп, поскольку он хорошо осведомлён о наших возможностях разведки и силе израильской армии».

Он также сообщил, что передача ударных вооружений из Сирии в Ливан продолжается, и «иранская военная позиция в Сирии не исчезла».

Как сообщало ИА Newstes, министр обороны Израиля Нафтали Беннет ранее предупредил, что военные его страны готовы принять «срочные меры в Сирии». «Мы перешли от политики блокирования Ирана к его вытеснению из Сирии», — сказал Беннет в воскресенье, 26 апреля.

В прошлом году глава израильского военного ведомства, по данным СМИ, выдвинул новую доктрину борьбы с военным присутствием Ирана в Сирии.

Напомним, начиная с 2011 года, Израиль нанёс сотни ударов по Сирии, большая часть которых была направлена против поддерживаемых Ираном формирований ливанского движения «Хизбалла». В последние месяцы израильская авиация участила атаки непосредственно против иранского военного присутствия в Сирии, в том числе в районе Дамаска.