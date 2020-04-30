Генштаб ВС Израиля припугнул Иран «секретными операциями» в Сирии
Секретные операции Израиля в отношении Сирии продолжаются и они стали значительно более успешными на пути достижения главной задачи — вывод всех иранских сил из арабской республики. Об этом заявил глава оперативного управления Генштаба Армии обороны Израиля генерал Аарон Халива в интервью информагентству Walla накануне, 29 апреля.
О подробностях «секретных операций» Израиля в соседней арабской республике собеседник Walla, по понятным причинам, распространяться не стал.
Генерал Халива коснулся и вопроса борьбы Израиля с главным союзником Ирана в регионе — ливанским движением «Хизбалла». По его словам, лидер ведущей организации ливанских шиитов Хасан Насралла «хорошо знает цену, которую „Хизбалла“ и Ливан заплатят в результате любой эскалации с израильской армией»:
Он также сообщил, что передача ударных вооружений из Сирии в Ливан продолжается, и «иранская военная позиция в Сирии не исчезла».
Как сообщало ИА Newstes, министр обороны Израиля Нафтали Беннет ранее предупредил, что военные его страны готовы принять «срочные меры в Сирии». «Мы перешли от политики блокирования Ирана к его вытеснению из Сирии», — сказал Беннет в воскресенье, 26 апреля.
В прошлом году глава израильского военного ведомства, по данным СМИ, выдвинул новую доктрину борьбы с военным присутствием Ирана в Сирии.
Напомним, начиная с 2011 года, Израиль нанёс сотни ударов по Сирии, большая часть которых была направлена против поддерживаемых Ираном формирований ливанского движения «Хизбалла». В последние месяцы израильская авиация участила атаки непосредственно против иранского военного присутствия в Сирии, в том числе в районе Дамаска.