Глава ЕЦБ предрекла беспрецедентный спад европейской экономики

Вадим Карасев

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что экономику Евросоюза ожидает беспрецедентный спад. Причиной служит пандемия коронавируса и предпринимаемые в связи с ней меры безопасности.

Общий ВВП еврозоны только за текущий год может упасть на 12%, уточнила она. В зависимости от того, насколько долго остановится национальная экономика в государствах региона, глубина спада может оказаться меньше или больше. Наихудший сценарий – падение ВВП на 15%.

Лагард также назвала сроки, когда экономика начнет восстанавливаться. Это произойдет не ранее 2021 года. Чтобы помочь предприятиям, ЕЦБ продолжит программу выкупа облигаций до тех пор, пока кризис не прекратится – по словам Лагард, это лучшее средство в нынешних условиях.

Наиболее пострадавшими от коронавируса странами Европы оказались Испания, Италия и Франция. С небольшим отрывом следом идут Великобритания и Германия. Общее число случаев заражений в ЕС превышает 1 млн случаев.