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Глава ЕЦБ предрекла беспрецедентный спад европейской экономики

Глава ЕЦБ предрекла беспрецедентный спад европейской экономики

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что экономику Евросоюза ожидает беспрецедентный спад. Причиной служит пандемия коронавируса и предпринимаемые в связи с ней меры безопасности.

Общий ВВП еврозоны только за текущий год может упасть на 12%, уточнила она. В зависимости от того, насколько долго остановится национальная экономика в государствах региона, глубина спада может оказаться меньше или больше. Наихудший сценарий – падение ВВП на 15%.

Лагард также назвала сроки, когда экономика начнет восстанавливаться. Это произойдет не ранее 2021 года. Чтобы помочь предприятиям, ЕЦБ продолжит программу выкупа облигаций до тех пор, пока кризис не прекратится – по словам Лагард, это лучшее средство в нынешних условиях.

Наиболее пострадавшими от коронавируса странами Европы оказались Испания, Италия и Франция. С небольшим отрывом следом идут Великобритания и Германия. Общее число случаев заражений в ЕС превышает 1 млн случаев.

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По материалам: uposters.ru

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