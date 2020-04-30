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Главный нарколог Москвы считает, что врачи спасают человечество

Главный нарколог Москвы считает, что врачи спасают человечество
Главный внештатный специалист психиатр--нарколог Москвы Евгений Брюн выступил в эфире марафона Doctor Jazz Party и отметил, что врачи спасают настоящее, не "голливудское" человечество.

Онлайн-марафон Doctor Jazz Party проходит при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Дорогие мои коллеги, пока мы все сидим дома, вы спасете человечество. Не голливудское киношное человечество, а настоящее, реальное, живое, которое вокруг нас. И я горжусь, что принадлежу одной крови с вами. Всем мы смотрим на вас с надеждой, верой и любовью. Держитесь!" - сказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог ДЗМ и Минздрава России Евгений Брюн в прямом эфире онлайн-марафона.

Организаторами марафона выступают МИА "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.

В благотворительном онлайн-марафоне (средства от которого пойдут в помощь российским больницам в условиях борьбы с распространением коронавируса COVID-19) принимают участие десятки исполнителей из разных стран. Среди них: квартет Игоря Бутмана, дуэт виртуоза Даниила Крамера и контрабасиста Сергея Корчагина, многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер, а также Лариса Долина и Мариам Мерабова, Юлия Чичерина, саксофонист, арт-директор фестиваля Koktebel Jazz Party Сергей Головня и многие другие.


ria.ru, также фестиваля Koktebel Jazz Party, и на сайте стопкоронавирус.рф. #МыВместе — официальный хэштег марафона.

Средства в поддержку российских больниц, а также для приобретения средств индивидуальной защиты медиков в региональных стационарах и клиниках можно перевести благотворительному фонду помощи взрослым "Живой", ставшему оператором марафона. Для этого необходимо отправить СМС-сообщение со словом "ДЖАЗ" и указанием суммы (например, "ДЖАЗ 300") на короткий номер 3443.

# Россия
По материалам: ria.ru

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