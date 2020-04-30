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Группа Scorpions выпустила новую песню "Sign of hope"

Группа Scorpions выпустила новую песню "Sign of hope"
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Участники из немецкой рок-группы Scorpions представили в Сети новую песню "Sign of hope". Композиция посвящена трудным временам, в которых все сейчас живут.


"Мы работаем над хард-рок партиями, которые войдут в наш будущий альбом. Но из-за пандемии COVID-19 мы решили подарить вам эту песню. Будьте здоровыми и оставайтесь в безопасности", — обратились к пользователям музыканты.

На аудиозапись наложили кадры с изображением нашей планеты и пейзажей из разных ее уголков. Таким образом Scorpions попытались вызвать у слушателей чувство единства и надежды на лучшее.


объявили, что продвигать их 19-й студийный альбом будет продюсер Грег Фидельман, который работал с Metallica, Slipknot, Slayer и другими.

Последний альбом Scorpions "Return to forever" вышел в 2015 году и был приурочен к 50-летию группы.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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