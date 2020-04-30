Гутерреш оценил поддержку призыва о прекращении огня во всех конфликтах
Сегодня, 19:28 Лидия Мартынова
Призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша прекратить огонь во всех мировых конфликтах на фоне пандемии коронавируса поддержали уже 114 правительств, региональных организаций и религиозных лидеров, сообщил он на пресс-конференции.
Генсек ООН в марте призвал прекратить огонь во всех конфликтах мира на фоне всеобщей угрозы коронавируса.
"Призыв о прекращении огня получил широкий резонанс, и его поддержали 114 правительств, региональных организаций, религиозных лидеров и более 200 групп гражданского общества, охватывающих все регионы. Среди них 16 вооруженных группировок", - сказал Гутерреш.
ООН все еще надеются на прекращение боевых действий по всей стране.
По материалам: ria.ru