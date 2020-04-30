Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Гутерреш оценил поддержку призыва о прекращении огня во всех конфликтах

Гутерреш оценил поддержку призыва о прекращении огня во всех конфликтах

Гутерреш оценил поддержку призыва о прекращении огня во всех конфликтах
Призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша прекратить огонь во всех мировых конфликтах на фоне пандемии коронавируса поддержали уже 114 правительств, региональных организаций и религиозных лидеров, сообщил он на пресс-конференции.

Генсек ООН в марте призвал прекратить огонь во всех конфликтах мира на фоне всеобщей угрозы коронавируса.

"Призыв о прекращении огня получил широкий резонанс, и его поддержали 114 правительств, региональных организаций, религиозных лидеров и более 200 групп гражданского общества, охватывающих все регионы. Среди них 16 вооруженных группировок", - сказал Гутерреш.


ООН все еще надеются на прекращение боевых действий по всей стране.
# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

В ВОЗ рассказали о фазе выхода из ограничений по COVID-19
В ВОЗ рассказали о фазе выхода из ограничений по COVID-19
Исполнять обязанности премьера будет Белоусов
Исполнять обязанности премьера будет Белоусов
В США заметили верный признак грядущего краха рынка
В США заметили верный признак грядущего краха рынка
"Нас это беспокоит": США предлагают РФ сотрудничество в борьбе с ИГ*
"Нас это беспокоит": США предлагают РФ сотрудничество в борьбе с ИГ*
Аслан Бжания сменил мэра Сухума
Аслан Бжания сменил мэра Сухума
Алексей Навальный завел себе аккаунт в TikTok, но не знает, зачем
Алексей Навальный завел себе аккаунт в TikTok, но не знает, зачем
Новый препарат на основе альбумина повысит точность томографии
Новый препарат на основе альбумина повысит точность томографии
Гутерреш оценил поддержку призыва о прекращении огня во всех конфликтах
Гутерреш оценил поддержку призыва о прекращении огня во всех
«Газпром» добавляет газа украинскому транзиту
«Газпром» добавляет газа украинскому транзиту
Пятый муж Лолиты подал на нее заявление в полицию
Пятый муж Лолиты подал на нее заявление в полицию
Чеченцы с битами устроили самосуд над эмигрантами во Франции
Чеченцы с битами устроили самосуд над эмигрантами во Франции
Останется ли Тодоренко в «Маске», и будет ли второй сезон шоу
Останется ли Тодоренко в «Маске», и будет ли второй сезон шоу

Топ на сегодня

США стирают грани между видами ядерного оружия, а это опасно — МИД
США стирают грани между видами ядерного оружия, а это опасно — МИД
В Южной Корее за сутки не зарегистрировали ни одного случая COVID-19
В Южной Корее за сутки не зарегистрировали ни одного случая COVID-19
Мишустин разрешил россиянам с двойным гражданством выехать за границу
Мишустин разрешил россиянам с двойным гражданством выехать за границу
Инвесторы настраиваются на снятие ограничений: итоги биржевой торговли
Инвесторы настраиваются на снятие ограничений: итоги биржевой торговли
В Саудовской Аравии число случаев коронавируса превысило 21 тысячу
В Саудовской Аравии число случаев коронавируса превысило 21 тысячу

Еще по теме

Новый генсек ООН принял присягу
Генсек ООН посетит Японию на фоне ситуации с КНДР
Саудовские военные отразили ракетную атаку на Эр-Рияд, сообщает СМИ
Гутерреш призвал мировое сообщество к единству в 2018 году