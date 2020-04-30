Ирина Хакамада: «Срыв был один раз – каталась по полу, меня отпаивали антидепрессантами»

Влада Некрасова

Ирина Хакамада призналась, что однажды у нее случился эмоциональный срыв. Это произошло после того, как ей не удалось защитить диссертацию. Тогда только поддержка мужа помогла справиться с переживаниями.

65-летняя Ирина Хакамада за годы политической деятельности привыкла мыслить трезво и действовать осторожно. И все же даже у «железной леди» иногда случаются нервные срывы.

Так, в одном из свежих интервью звезда призналась, что в молодости жила очень бедно. Тогда Ирина Муцуовна училась, готовилась защищать диссертацию, параллельно успевая работать. Они с мужем обеспечивали еще и своих родителей. Время было очень тяжелое, но Хакамада верила, что после защиты все изменится, откроются новые перспективы.

«Я уже послала мужа за продуктами для банкета после защиты. Он накупил кучу всего, и в этот момент мне сообщают, что защита отменяется. Я забыла сдать какой-то один экзамен, из-за чего все и сорвалось. Вот тогда у меня была настоящая истерика: я каталась по полу, рыдала, меня отпаивали антидепрессантами», — рассказала знаменитость.





Тогда супругу Ирины Муцуовны только чудом удалось исправить ситуацию. В итоге Хакамада все-таки смогла защитить свою работу.

Сейчас таких выплесков эмоций звезда себе не позволяет. С возрастом она научилась контролировать любую ситуацию и следить за каждым сказанным словом. В трудные моменты Хакамаду всегда поддерживает четвертый супруг.

«У нас партнерский брак. Когда люди слышат эту фразу, то почему-то фокусируются на слове «партнерский» и пропускают «брак». Партнерский брак — это такая же семья, и в этой семье существует некий шар, где на одной волне живут родственные души. С мужской стороны я хороший партнер: заболел — вылечу, пропали деньги — заработаю. Никогда слабого не бросаю — я такой самурайчик. Женская черта в браке — я обыкновенная баба, обо мне надо заботиться, гладить по спине и приносить чай, когда я смотрю фильм», — рассказала Хакамада.

По словам Ирины Муцуовны, они с мужем сразу решили, что будут вместе до конца своих дней. Именно поэтому политик нормально относится и к полигамности партнера, и к ссорам, которые у них иногда происходят. Вместе влюбленные воспитали дочь Марию, у которой есть особенности в развитии. Хакамада с детства пыталась внушить наследнице, что в этом мире нет ничего невозможного, и при желании можно добиться успеха в любой сфере. Сейчас девушка живет самостоятельно и строит отношения.

Фото: Legion-Media