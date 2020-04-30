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Исполнять обязанности премьера будет Белоусов

Исполнять обязанности премьера будет Белоусов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, который заявил, что у него выявлен коронавирус, предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова на должность и.о. премьера."В качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру Андрея Рэмовича Белоусова", - сказал премьер.

Президент России Владимир Путин согласился с предложением премьера и назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы кабмина в связи с заболеванием Михаила Мишустина коронавирусом, сообщила пресс-служба Кремля.


сообщении.

Мишустин заявил, что правительство продолжит работу, а он будет оставаться на связи.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Политика
По материалам: ria.ru

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