Исполнять обязанности премьера будет Белоусов

Анастасия Иванова

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, который заявил, что у него выявлен коронавирус, предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова на должность и.о. премьера."В качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру Андрея Рэмовича Белоусова", - сказал премьер.

Президент России Владимир Путин согласился с предложением премьера и назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы кабмина в связи с заболеванием Михаила Мишустина коронавирусом, сообщила пресс-служба Кремля.

сообщении.

Мишустин заявил, что правительство продолжит работу, а он будет оставаться на связи.

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