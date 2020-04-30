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Исследование: россияне все еще надеются на отдых за границей в этом году

Исследование: россияне все еще надеются на отдых за границей в этом году
Кризис мирового туризма, вызванный ситуацией с коронавирусом, не помешал 85% российских путешественников сохранить надежду на поездку до конца 2020 года, причем две трети из них мечтают об отдыхе за границей, сообщили РИА Новости в компании Ozon.Travel.

"Несмотря на заявления о закрытии авиасообщения и ряда стран до 2021 года, 85% опрошенных все же надеются совершить поездки в 2020 году, причем большинство рассчитывает на путешествия этой осенью, а 10% самых оптимистичных респондентов - уже в августе. В первую очередь, наши соотечественники хотели бы отправиться на море", - прокомментировали результаты исследования Ozon.Travel, проведенного 27-28 апреля среди почти тысячи клиентов компании.

Эксперты уточнили, что два из трех таких путешественников первым делом хотели бы отправиться за границу. Из них 60% хотят в Европу, еще 15% - в Азию.


Италию, Испанию, Турцию и Грецию, в топе предпочтений азиатского направления - Таиланд.
# Россия
По материалам: ria.ru

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