Ивлееву обвинили в ненависти к женщинам после слов об истеричках

Вадим Карасев

Анастасия ИвлееваФото: @_agentgirl_

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева напоролась на критику пользователей сети после своих слов о дружбе в Instagram. Отвечая на вопросы подписчиков в сторис, она сказала, что предпочитает дружить с мужчинами, потому что те умеют «решать вопросы» и, в отличие от женщин, «не истерят и не обсуждают [людей] за спиной».

Такая аргументация блогерши, которая назвала себя пацанкой, возмутила множество пользователей Twitter. Они обвинили ее в женоненавистничестве. «Кто-нибудь скажите Ивлеевой, что это называется не "пацанка", а "белопальтовая мизогинка"», — написала юзерша с ником Кочерга. Ее пост поддержали 5,8 тысячи человек.

Комментаторы в Twitter выразили мнение, что поведение людей не зависит от пола. «Видимо, как-то недостаточно близко Ивлеева с пацанами дружила», — пришла к выводу @mariagovori. «Шок! Ивлеева никогда не общалась с мужчинами», — добавила @bpslrbqf.

Многие сошлись во мнении, что распространяемый Ивлеевой стереотип может быть опасен для женщин в будущем. «Сегодня Настя Ивлеева на огромную аудиторию говорит, что женщины — истерички, завтра вместо меня или вас на классную должность берут мужчину, потому что он "решает вопросы и не истерит", "никого не обсуждает за спиной"», — предсказала пользовательница @confidencedance.

Впрочем, не все согласились с тем, что блогерша выразилась неправильно. Некоторые посчитали, что она лишь выразила свою точку зрения, которая может расходиться с мнениями других людей. «У меня тоже почти нет друзей-девочек, я прусь от общения с парнями, и не потому, что нуждаюсь в похвале, а потому что с ними комфортнее», — подчеркнула @Inferra_.

В апреле в центре скандала оказалась телеведущая Регина Тодоренко после слов о домашнем насилии. Она посчитала, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. Позднее она извинилась за свои слова. Пользователи сети затравили Тодоренко за это высказывание.