"Я делала эту глупость": Лолита призналась, что 40 лет ходила без лифчика

Вадим Карасев

56-летняя певица Лолита Милявская сделала неожиданное признание журналу "Домашний очаг". Как выяснилось, звезда 40 лет не носила бюстгальтер.

"Я делала эту глупость. Не потому, что я хотела светить грудью, мне просто было неудобно. Тебя все сковывает, сжимает, без него так хорошо! Да, я сорок лет ходила без лифчика, и это подтверждают все фотографии. А сейчас попробуйте мне его не дать. Я могу что-нибудь другое забыть, но не лифчик", - рассказала звезда.



Обладательница пышного бюста начала в один момент испытывать сильные боли и обратилась к специалисту в Израиле. Певица боялась, что у нее обнаружат онкологию.

"Врач меня смотрит и спрашивает: "Когда вы были последний раз у маммолога?". Я говорю: "Никогда". — "Это неприлично!" — и отправляет меня на исследование, где с моей грудью обращаются как с тестом под прессом", - поделилась воспоминаниями российская певица.

К счастью, израильские врачи тогда не обнаружили у Лолиты Милявской каких-либо патологий.

Я спрашиваю: "А мази, лекарства?" — "А вы лифчик для начала носить не пробовали? Будете носить лифчик, все пройдет". Клянусь, с тех пор я его не снимаю, только на ночь.

Также Лолита Милявская ответила на вопрос о том, когда она себя чувствует по-настоящему красивой.

"Во время концерта, когда чувствую, что "взяла" зрителя, после концерта, после хорошего секса, после отношений, когда испытываю на себе много любви, не обязательно одного мужчины, а вообще людей — чувствую себя очень красивой. Когда ты в ладу с собой, ты красив. Совершенно незаметно, как подтягивается твое тело, как оно становится упругим, как оно источает что-то, чего думал, уже не будет. Это все в мозгу, абсолютно все: и красивость, и некрасивость", - заявила звезда.



Как писал NEWSTES, ранее Лолита раскрыла, как стала бесплодной из-за съемок в клипе.