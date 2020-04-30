Эминем сравнил самоизоляцию с обычным распорядком жизни звезд

Алексей Вольцев

Американский рэпер и продюсер Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс III) в недавнем интервью с радиоведущим Суэем Кэллоуэем заявил, что не переживает из-за карантина, связанного со вспышкой коронавируса, так как годами находился в похожей ситуации, сообщает NME.





"Я уже давно "сижу на карантине" из-за славы. Единственная разница, что сейчас нельзя спокойно выйти на улицу и заниматься делами как обычно", — прокомментировал хип-хоп исполнитель.

По его словам, в какой-то степени благодаря тому, что домашних забот стало меньше, он может больше времени проводить в студии и писать новую музыку.

отправил 400 готовых обедов "Мамины спагетти" ("Mom’s spaghetti") работникам больницы "Генри Форд" и "Детройтского медицинского центра" (штат Мичиган)."Спасибо за то, что прислали специальное питание для членов нашей команды", — написали в инстаграм-аккаунте больницы "Генри Форда".

Фраза "Mom’s spaghetti" упоминается в треке Эминема "Lose yourself", за который в 2003 году он получил премию "Оскар" в номинации "Лучший саундтрек".