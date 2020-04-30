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Эшли Симпсон станет мамой в третий раз

Эшли Симпсон станет мамой в третий раз

35-летняя актриса и певица Эшли Симпсон ждет ребенка — об этом она сама рассказала в инстаграме, опубликовав фото с мужем, 31-летним актером и музыкантом Эваном Россом.Мы ждем ребенка и очень рады поделиться с вами этой новостью, — рассказала пара в соцсети, показав положительный тест на беременность.


Эван Росс и Эшли Симпсон

Супруги воспитывают общую четырехлетнюю дочь Джаггер Сноу и 12-летнего Бронкса Маугли Вентца — сына Эшли от первого брака с басистом группы Fall Out Boy Питом Вентцем.

Младшая сестра Джессики Симпсон вышла замуж за Эвана Росса в августе 2014 года после 13 месяцев романа. Для него брак с Эшли стал первым.



 


Эван Росс и Эшли Симпсон

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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