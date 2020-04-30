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"Этот тоже придется удалять": новый клип Тимати опять завалили дизлайками

"Этот тоже придется удалять": новый клип Тимати опять завалили дизлайками

36-летний Тимати выпустил новый клип на совместную песню с Григорием Лепсом "С чистого листа". Однако пользователи сети в очередной раз завалили видео рэпера дизлайками.

По сюжету 12-минутного клипа Тимати оказывается всеми забытым музыкантом в съемной квартире на окраине Москвы, где живет вместе с участницей "Фабрики звезд" Алексой, которая в конце концов уходит от него.

В результате Тимати приходится начинать карьеру с самого начала, ради чего он устраивается работать на автомойку, где встречает Григория Лепса и выступает вместе с ним.

Клип Тимати в очередной раз взбесил пользователей сети, которые принялись активно выражать свое недовольство. 

На данный момент видео собрало 90 тысяч дизлайков - для сравнения, лайков у ролика в два раза меньше. Недоброжелатели надеются, что Тимати придется в конце концов удалить клип.

"Он пытался доказать, что может начать всё сначала, в итоге устроился в автомойку, но по-прежнему был в друзьях с Лепсом, который его опять забустил, кто писал сценарий?", "Тимати красавчик каждыц раз дно пробивает, думаешь хуже уже не зашкварится, но нет!", "Надеюсь и этот клип тебе придется удалять. Вот она народная любовь тимоша", "Даже накрученный лайки не вывозят реальных дизов!", "Ребята, давайте ему насыпем пальцев вниз, за нами долг за прошлый клипчег. Интересно на скольки дизах он удалит клип", "Фу, днище!! Опять королём дизлайков хочет стать", - пишут пользователи сети в комментариях к клипу на Youtube.



Напомним, в прошлом году клип Гуфа и Тимати "Москва" вошел в число рекордсменов, собрав на Youtube более миллиона дизлайков. В результате Тимати пришлось удалить его

Рэпер Гуф извинился перед поклонниками, которым явно не пришлась по вкусу его совместная песня с Тимати. Как утверждает Гуф, он не получил денег за трек.

"Я в шоке от того, сколько г*вна на меня вылилось после этого так называемого клипа с Тимати про Москву. Вписался в это на полном энтузиазме. Мне сказали, что надо поздравить город с его днем, потому что мы москвичи, это было бы неплохо", - заявил Гуф.

По словам бывшего мужа Айзы Анохиной, он не следит за политической ситуацией в Москве и даже был не в курсе, что клип был выпущен в "день тишины" перед выборами. При этом он обвинил Тимати в подставе.

Как писал NEWSTES, ранее Тимати поскандалил с Собчак, призвав ее отвязаться от него.

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По материалам: uposters.ru

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