Кайли Дженнер раскритиковали за отретушированную фигуру на фото в бассейне

Вадим Карасев

Новая фотосъемка 22-летней Кайли Дженнер обернулась скандалом в сети — знаменитость обвинили в использовании фотошопа для создания идеальных кадров. Причем младшая сестра Ким Кардашьян, похоже, обманула фолловеров дважды.

Сегодня Дженнер поделилась в инстаграме кадрами из фотосъемки у бассейна, сделанной в ее новом доме в престижном районе Лос-Анджелеса Холмби-Хиллз. Особняк, в котором в свое время жил Майкл Джексон, звезда реалити-шоу и бизнесвумен купила за 35 миллионов долларов и укрылась в нем на время вынужденной изоляции. Часть апартаментов она показала в свежей фотосессии, но поспешила с публикацией. На снимках, появившихся в сети, фолловеры звезды заметили следы ретуши, о чем поспешили сообщить ей в комментариях.





Кайли Дженнер





Неудивительно, что женщины начинают комплексовать после таких фотографий Кайли, ведь она обрабатывает их в фотошопе!Хочется посоветовать Кайли обратиться к профессионалам по обработке фото!— написали некоторые из них.





Край бассейна на фото Дженнер неестественно изгибался, что свидетельствует о том, что Кайли пыталась улучшить свою фигуру на снимке.

Получив первую порцию критики в соцсети, она удалила фото в бикини, а потом повторно опубликовал их, обрезав следы ретуши. Однако ее многочисленные поклонники заметили подмену.











