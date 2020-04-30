Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Кайли Дженнер раскритиковали за отретушированную фигуру на фото в бассейне

Кайли Дженнер раскритиковали за отретушированную фигуру на фото в бассейне

Кайли Дженнер раскритиковали за отретушированную фигуру на фото в бассейне

Новая фотосъемка 22-летней Кайли Дженнер обернулась скандалом в сети — знаменитость обвинили в использовании фотошопа для создания идеальных кадров. Причем младшая сестра Ким Кардашьян, похоже, обманула фолловеров дважды.

Сегодня Дженнер поделилась в инстаграме кадрами из фотосъемки у бассейна, сделанной в ее новом доме в престижном районе Лос-Анджелеса Холмби-Хиллз. Особняк, в котором в свое время жил Майкл Джексон, звезда реалити-шоу и бизнесвумен купила за 35 миллионов долларов и укрылась в нем на время вынужденной изоляции. Часть апартаментов она показала в свежей фотосессии, но поспешила с публикацией. На снимках, появившихся в сети, фолловеры звезды заметили следы ретуши, о чем поспешили сообщить ей в комментариях.


Кайли Дженнер


Неудивительно, что женщины начинают комплексовать после таких фотографий Кайли, ведь она обрабатывает их в фотошопе!Хочется посоветовать Кайли обратиться к профессионалам по обработке фото!— написали некоторые из них.


Край бассейна на фото Дженнер неестественно изгибался, что свидетельствует о том, что Кайли пыталась улучшить свою фигуру на снимке.

Получив первую порцию критики в соцсети, она удалила фото в бикини, а потом повторно опубликовал их, обрезав следы ретуши. Однако ее многочисленные поклонники заметили подмену.




# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

США намерены спонсировать "правду о советской тирании" в Венгрии
США намерены спонсировать "правду о советской тирании" в Венгрии
Песков не располагает данными о планах объявить амнистию из-за пандемии
Песков не располагает данными о планах объявить амнистию из-за
В Южной Корее за сутки не зарегистрировали ни одного случая COVID-19
В Южной Корее за сутки не зарегистрировали ни одного случая COVID-19
Мурашко рассказал о «коварстве» коронавируса
Мурашко рассказал о «коварстве» коронавируса
Кайли Дженнер раскритиковали за отретушированную фигуру на фото в бассейне
Кайли Дженнер раскритиковали за отретушированную фигуру на фото в
Ирина Хакамада: «Срыв был один раз – каталась по полу, меня отпаивали антидепрессантами»
Ирина Хакамада: «Срыв был один раз – каталась по полу, меня отпаивали
Собчак сбежала с эфира Соловьева во время его ругани с Кашиным
Собчак сбежала с эфира Соловьева во время его ругани с Кашиным
Трамп поручил спецслужбам выяснить, скрыли ли Китай и ВОЗ информацию о COVID-19
Трамп поручил спецслужбам выяснить, скрыли ли Китай и ВОЗ информацию
В Кремле оценили самодостаточность российской экономики
В Кремле оценили самодостаточность российской экономики
В Кремле рассказали об отношениях России с другими странами во время пандемии
В Кремле рассказали об отношениях России с другими странами во время
Для выхода на докризисные темпы роста потребуется время, заявил Песков
Для выхода на докризисные темпы роста потребуется время, заявил Песков
6 слов-вредителей и паразитов, которые отпугивают удачу и ведут к невезению
6 слов-вредителей и паразитов, которые отпугивают удачу и ведут

Топ на сегодня

Молдавия первой получила помощь от СНГ на борьбу с Covid-19
Молдавия первой получила помощь от СНГ на борьбу с Covid-19
Врач рассказал, что происходит с легкими после заражения коронавирусом
Врач рассказал, что происходит с легкими после заражения коронавирусом
Из-за взрыва в Сирии погибли 40 человек, включая 11 детей — Турция
Из-за взрыва в Сирии погибли 40 человек, включая 11 детей — Турция
Прибывшие на место преступления ивановские полицейские предложили охране украсть недокраденное
Прибывшие на место преступления ивановские полицейские предложили
Сенаторы предложили направлять лизинговые платежи за российские самолеты
Сенаторы предложили направлять лизинговые платежи за российские

Еще по теме

Кайли Дженнер показала первое фото новорожденной дочери и сообщила ее имя
Сестра Ким Кардашьян показала интимные фото
Ким Кардашьян напугала своим внешним видом (фото)
Кейтлин Дженнер подтвердила беременность своей дочери Кайли