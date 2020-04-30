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Как живет внучка Льва Новоженова, потерявшая мать

Как живет внучка Льва Новоженова, потерявшая мать
Известный телеведущий проводит карантин в закрытом подмосковном поселке. Там 73-летний Лев Юрьевич может хотя бы выходить на улицу и совершать небольшие прогулки, так необходимые в его возрасте.

О жизни в самоизоляции Новоженов говорит не очень охотно, хотя и не жалуется. Благо, болячек у него не так много: разве что простатит, обострившийся с возрастом, и кашель — результат многолетнего стажа курения. Но отказываться от пагубной привычки ведущий не хочет

«Все мы знаем, что курить вредно. Но я курю 60 лет. Мне уже скучно это не делать. Сразу теряется смысл жизни. Вы еще скажите, что выпивать нельзя», — шутит звезда канала НТВ.

По хозяйству в основном хлопочет его супруга Марина: ездит в магазины, готовит. Жена старается следить за питанием Льва Юрьевича, ведь ему вредно есть мучное и потреблять алкоголь. «Я стал меньше выпивать, так как обычно лучше это делать с кем-то. А карантин превращает нас в алкоголиков, так как пьешь один», — отметил телеведущий.

Лев Юрьевич с супругой воспитывают внучку Иду, которая в прошлом году осталась без мамы. 36-летняя дочь Новоженова умерла от рака. О смерти Александры телеведущий предпочитает не говорить. Для них с женой ее уход стал большой трагедией. Давая интервью каналу Peoplenews, Новоженов едва сдержал слезы. «Мы справляемся, ничего важнее семьи нет», — подчеркнул он.

Иде уже 15 лет, она вошла в переходный возраст. Поэтому с подростком деду бывает сложновато. «Внучка подрастает, начинает хамить, постоянно делает замечания. Говорит: «Вот ты лежишь целый день на диване, ничего не делаешь. Возьми и сам приготовь себе все». Я понимаю, если бы это мальчик мне сказал. Но это внучка! Девочка!» — возмущается Лев Юрьевич.

Фото: социальные сети


# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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