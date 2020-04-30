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Китай выделит 113 миллиардов долларов на восстановление экономики

Китай выделит 113 миллиардов долларов на восстановление экономикиФото: WILL BURGESS / Reuters

Китайские власти заявили, что они подготовили ряд транспортных проектов на сумму в 113 миллиардов долларов, основной целью которых станет придание импульса экономике страны. Реализация проектов начнется, как только будет одобрено их окончательное финансирование, передает Reuters.

Представитель министерства транспорта КНР Ву Чунгенг также отметил, что в целом китайцы пока не особо нацелены на путешествия, в том числе и на предстоящих майских праздниках, которые пройдут с 1 по 5 мая. Многие жители страны до сих пор сильно обеспокоены вспышкой коронавируса. Те, кто предпочтет отправиться в путь, по большей части будут передвигаться на машине по своей провинции, добавил он.

По последним данным, в Китае зафиксировано почти 84 тысячи случаев заражения коронавирусом. Всего в стране более 4,6 тысячи человек скончались в результате пандемии.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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