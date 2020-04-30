Компьютеры и ноутбуки вступают в новую эпоху изображения 16К

Влада Некрасова

Ассоциация по стандартам в области видеоэлектроники (VESA) представила свой новый стандарт, который позволит компьютерам подключаться к 16К-дисплеям с помощью кабеля USC-C через кабель DisplayPort.Новый DisplayPort Alt Mode версии 2.0 способен обрабатывать видеоданные для двух дисплеев 8K или одного дисплея 16K по проводу USB-C и обладает максимальной пропускной способностью около 80 Гбит/с, что почти втрое превышает пропускную способность старого DisplayPort 1.4.Это означает поддержку мониторов с разрешением 15360 x 8460 пикселей при частоте обновления 60 Гц, к которым будут подключаться настольные компьютеры или ноутбуки через обычный порт USB-C (USB 4.0). Сейчас такие показатели являются фантастическими, но этот стандарт появится уже совсем скоро – первые устройства с поддержкой изображения 16К появятся в 2021 году.Потребительские ожидания будут довольно скромными. Дело в том, что на рынке подобный контент сейчас даже не представлен. Максимальное разрешение, которое сейчас доступно для покупателей – 8K (7680 × 4320 пикселей при 16:9). Фильмов с таким невероятно высоким качеством картинки сейчас крайне мало, не говоря уже про 4K. Также подавляющее большинство мониторов сейчас выдает разрешение Full HD, реже QHD, а еще реже – 4K. Разрешение 8K сейчас представлено в основном в очень дорогих телевизорах или профессиональных дизайнерских мониторах, цена которых пробивает стратосферу.Потенциальными потребителями, которым приглянутся новые высоты сверхкачественного изображения, будут геймеры – именно на них будут обкатывать 16K мониторы и ТВ. Напомним, что в конце 2020 года появятся игровые приставки нового поколения Xbox Series X и PlayStation 5, которые будут способны выдавать изображение в разрешении 8K при 60 fps. Учитывая опыт игровой индустрии по выпуску улучшенных игровых консолей с поддержкой 4K, со временем появятся модели Pro для игр с разрешением 16K.С другой стороны, частота развертки в 60 fps может стать камнем преткновения, ведь в игровых приставках впервые будут обещаны показатели в 120 fps. Поэтому геймерам вероятно придется выбирать между сверхвысоким изображением или более высокой частотой кадров.Также новый стандарт может заинтересовать фотографов и креативщиков, работающие сейчас с высококачественным контентом 8K.