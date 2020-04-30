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Коронавирус нанесет еще больший удар по экономике США

Коронавирус нанесет еще больший удар по экономике СШАФото: EDUARDO MUNOZ / Reuters

ВВП США в первой четверти 2020 года сократился на 4,8 процента, что стало крупнейшим кризисом со времен Великой депрессии 1930-х годов, однако во второй четверти этого года страна понесет еще большие убытки. Об этом сообщает Reuters.

«Если экономика так сильно пострадала в первой четверти, когда большинство штатов меньше месяца были закрыты на карантин, даже не спрашивайте насколько глубоко она просядет во второй, потому что это будет полной катастрофой», — заявил Крис Рупки, главный экономист Mitsubishi UFJ Financial Group в Нью-Йорке.

Одной из основных причин резкого спада экономики стало сокращение доходов от сферы здравоохранения, так как в связи с пандемией коронавируса все несрочные операции и визиты к врачам были отменены, а также закрыты кабинеты дантистов. Кроме того, на экономику повлияло падение спроса со стороны предприятий и школ, так как их деятельность была прекращена или переведена в онлайн, считают в Бюро экономического анализа США.

На данный момент в США зафиксировано более одного миллиона случаев заражения коронавирусом. В стране около 60 тысяч человек скончались в результате пандемии.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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