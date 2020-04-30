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Лукашенко разрешил строить нефтепровод для нефти из Украины и Польши

Лукашенко разрешил строить нефтепровод для нефти из Украины и Польши
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о строительстве в 2020-2023 годах магистрального нефтепровода Гомель-Горки в целях диверсификации поставок нефти в Беларусь. Об этом накануне сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"Заказчиком по проектированию и строительству нефтепровода определено ОАО Гомельтранснефть Дружба, генеральной проектной и генеральной подрядной организацией – производственное объединение Белоруснефть", – говорится в сообщении.
Также указано, что органам государственного и местного управления поручено оказывать содействие заказчику в строительстве объекта и при необходимости принимать иные меры по реализации распоряжения Лукашенко.

В свою очередь пресс-секретарь госконцерна Белнефтехим Александр Тищенко заявил, что новый нефтепровод Гомель – Горки поможет связать два белорусских нефтеперерабатывающих завода и улучшить логистику для поставок альтернативной нефти, сообщает БЕЛТА.

"Нефтепровод Гомель – Горки будет соединять два нефтеперерабатывающих завода – Мозырский НПЗ и Нафтан. Т.е. заводы смогут как бы обмениваться ресурсами. Нефтепровод строится с перспективой использования поставок сырья по южному направлению из Одессы либо по реверсу из Польши", – отметил Тищенко.

По его словам, нефтепровод Гомель – Горки также может быть использован при реверсной работе одной из веток Дружбы и прокачке нефти из польского Гданьска через Мозырь на Нафтан.

"Таким образом будет обеспечена поставка нефти трубопроводным транспортом на Нафтан с балтийского направления", – сказал Тищенко.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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