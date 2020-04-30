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Лунный день сегодня 30 апреля 2020 года

Лунный день сегодня 30 апреля 2020 года

Каким будет наступающий день? В каких сферах лучше проявить себя, а какие дела стоит отложить до лучшего времени? Ответы на эти и другие вопросы можно найти в лунном календаре на 30 апреля.

В течение всего дня будет повышена вероятность повторения прошлых событий. Это может привести к довольно необычным последствиям. Увы, гарантий, что вторые попытки увенчаются успехом, астрологи не дают. Впрочем, и риск поражения такой же, как всегда, так что выбор остается за нами. Но одно можно сказать точно: успех будет сопутствовать тем, кто возьмет процесс под контроль и доверится своей интуиции.


Фаза Луны: 8-9 лунный день. Сегодня взаимосвязь растущей Луны и созвездия Льва порождает жажду успеха, но не сразу дает возможность для его реализации. Не исключены заминки в общении и работе, разработке идей и передаче данных. Лучше отложить новые начинания и подписание документов.

Магнитные бури: магнитосфера Земли спокойна, магнитного возмущения не предвидится.

Благоприятные дела 30 апреля:


самостоятельная работа;
необычные свидания с любимым человеком;
работа над собой;
решительность в вопросах личной и деловой жизни;
установление полезных контактов.

Опасности и риски 30 апреля:


стремление к удовольствиям, расточительство;
тревожные мысли о репутации, популярности;
хвастливость и самонадеянность;
склонность доминировать, излишнее высокомерие;
азартные игры, авантюры.

Домашние дела при Луне во Льве

Лев на растущей Луне не одобрит повышенного стремления к чистоте. Сегодня точно не стоит тратить много времени на уборку. Вместо этого можно отремонтировать мебель, починить одежду, побаловать семью новым кулинарным шедевром, а еще лучше — отдохнуть за любым занятием.

Работа и деньги в четверг

В деловой сфере пригодится умение творчески мыслить. Интуиция и креативный подход к делу позволят щелкать как орешки любые, даже самые сложные задачи. К тому же представится возможность избавиться от всего надоевшего и малоинтересного. Того, кто не боится перемен, Луна во Льве выведет на нужную дорогу. Правда очевидный прогресс в делах и творческие достижения не сразу позитивно скажутся на благосостоянии. Чтобы ускорить этот процесс, эксперты сайта dailyhoro.ru советуют соизмерять потребности с возможностями, контролировать расходы и не участвовать в финансовых авантюрах.


Внешний вид по лунному календарю

Лев — огненный Знак, поэтому астрологи рекомендуют обратить внимание на золотистые оттенки в отделке вещей, аксессуаров и украшений. Теплые оттенки — красный, оранжевый и желтый — помогут создать подходящий настрой, снизить градус стресса и раздражения, а также обратить на себя внимание противоположного пола. Правда, вспыльчивым и ревнивым людям 30 апреля стоит быть осторожнее с ярко-красным цветом: есть риск усугубить негативные проявления характера.

Любовь и отношения сегодня

В личной жизни намечаются приятные перемены. Правда, для того, чтобы они окончательно оформились, придется распознать приметы приближающейся любви. Одиноким людям астрологи советуют взять в союзники обаяние и привлекательность, в то время как семейным — сделать упор на терпении и поддержке. Сегодня лучше отказаться от проверок на прочность своих отношений и не обижать партнеров ревностью и высокомерием.

Настроение и здоровье 30 апреля

На наше здоровье и самочувствие лунный Лев особо не влияет, но предупреждает: следите за настроением. Эмоциональное состояние в четверг будет нестабильным, поэтому не слишком доверяйте своим чувствам и подозрениям. Внутреннее состояние во многом будет зависеть от окружающих людей и собственного настроя. Пессимистичные мысли о собственной грустной доле и нелестные слова близких могут вогнать в уныние. Справиться с пессимизмом поможет сильная вечерняя молитва.

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По материалам: dailyhoro.ru

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