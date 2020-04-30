Лунный календарь маникюра на май 2020 года

Вадим Карасев

Весна — время преображения и отличного настроения. Создать себе позитивный настрой поможет новый маникюр. В лунном календаре каждый найдет полезную информацию, чтобы украсить ноготки новым покрытием и с его помощью привлечь в жизнь удачу.

Яркие оттенки лака вызывают хорошее настроение и вселяют уверенность. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заботиться о ноготках в благоприятные для этого дни, чтобы новый маникюр не просто был средством самовыражения, но и помогал привлекать в жизнь позитивные перемены. В мае будет множество удачных дней для того, чтобы обновить лаковое покрытие, в том числе в домашних условиях, и создать образ, который будет источником вдохновения.

1 мая: май начнется с влияния растущей Луны во Льве. В этот день астрологи рекомендуют пролечить ноготки, а также укрепить их с помощью лечебных лаков и ванночек с маслами, чтобы ногти были крепкими и не ломались.

2, 3 мая: влияние Девы подходит для обновления маникюра. Яркие оттенки лака помогут справиться с грустью и тоской, а также привлечь в жизнь позитивные перемены. Необычные узоры дополнят образ, а закругленная форма ноготков избавит от желания спорить по пустякам.

4, 5 мая: два дня Луна пробудет в Знаке Весов, и 4 число идеально подходит для лечебных и восстановительных процедур. 5 мая новый и яркий оттенок лака поднимет настроение, а также поможет привлечь в жизнь необходимых людей.

6, 7 мая: оба дня, пока Луна находится в Скорпионе, не подходят для обновления маникюра. 7 числа, в Полнолуние, стоит воздержаться от любых манипуляций с ноготками, чтобы не лишиться жизненных сил и удачи.

8, 9 и 10 мая: убывающая Луна в Стрельце дарит неоднозначную энергетику. 8 и 9 мая ноготки лучше оставить в покое, а вот 10 числа маникюр будет вполне уместен. Его можно сделать и дома, выбрав подходящее покрытие. Удачными будут красные и оранжевые оттенки, которые помогут сохранить хорошее настроение.

11, 12 мая: Луна в Козероге — время для обдуманных поступков. Тем, кто не хочет испортить себе настроение и получить ломкие ноготки, не стоит делать маникюр и педикюр 11 числа. 12 мая, во вторник, новый цвет ногтей привлечет финансовое благополучие, если предпочесть желтые и синие оттенки.

13, 14 мая: привлечь в жизнь любовь, семейное благополучие и гармонию возможно, если сделать маникюр во время пребывания Луны в Водолее. В эти дни уместными будут пастельные оттенки, которые подчеркнут привлекательность.

15, 16 и 17 мая: Луна в Рыбах — время эмоциональное, поэтому новый маникюр может разонравиться уже через пару часов. В эти дни стоит предпочесть уход, а 17 мая — покрыть ногти защитным лаком, чтобы сделать их сильными и блестящими.

18, 19 мая: Луна в Овне — отличное сочетание для тех, кто хочет стать уверенней в себе и достичь поставленной цели. Новый маникюр темных оттенков красного в сочетании с заостренной формой ноготков поможет привлечь в жизнь нужные перемены и не бояться давать отпор обидчикам.

20, 21 и 22 мая: три дня Луна проведет в Знаке Тельца. 20 мая новый маникюр нежных оттенков поможет справиться с необоснованными страхами. 21 числа наращивание лучше не делать из-за вероятности получить расслоение ногтей. В день Новолуния, 22 мая, маникюр может стать источником раздражения, что не лучшим образом скажется на отношениях с близкими.

23, 24 мая: рост Луны начинается в Близнецах. 23 числа любые манипуляции будут уместны, в том числе самостоятельное окрашивание ноготков в любимый оттенок. 24 мая маникюр делать не стоит, чтобы ноготки отдохнули.

25, 26 мая: созвездие Рака затрагивает эмоции, поэтому с маникюром нужно быть осторожнее. 25 числа велика вероятность не обрадоваться новому маникюру, а расстроиться из-за неверно подобранного оттенка. 26 мая новое покрытие, напротив, повысит уверенность в себе и вернет улыбку.

27, 28 и 29 мая: Влияние Луны в созвездии Льва неоднозначно: 27 числа новый маникюр принесет удачу, в том числе в финансовом плане, а вот 28 и 29 мая ноготки лучше оставить в покое. Новый маникюр не продержится долго и может стать причиной расслоения ногтевых пластин.

30, 31 мая: влияние Луны в Деве подходит как для маникюра, так и для укрепления ногтей. В эти дни ванночки с морской солью, масло для кутикулы и восстанавливающее покрытие помогут справиться с проблемными ноготками, выровнять их в короткий срок и уберечься от заусенцев.