Марьяна Ро: «Мне неприятно осознавать, что я была у Тодоренко на шоу»

Влада Некрасова

Телеведущая лишилась многомиллионных контрактов и звания «Женщина года» от известного журнала после неосторожного высказывания о домашнем насилии. Многие расценили слова Тодоренко как оправдание мужской агрессии в семье. Блогер Марьяна Ро тоже высказалась относительно скандала.

Несколько дней назад 20-летняя Марьяна Ро стала героиней очередного выпуска YouTube-шоу «Пятница с Региной». Интервью прошло в дружественной атмосфере. Блогер доверила Тодоренко подробности личной жизни и была рада принять участие в звездном проекте.

Однако после скандала Марьяна изменила свое мнение о жене Топалова. «Мне неприятно осознавать, что я была у этого человека на шоу...» — заявила она.

Напомним, что недавно звезда «Орла и решки» сделала провокационное заявление о домашнем насилии. По словам Регины, женщина сама виновата в том, что является жертвой. Она также добавила, что нужно быть психически больной, чтобы предавать огласке жестокость в семье. «Мой муж меня бьет». А почему? Ты не задумывалась об этом? Что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» — говорила теледива.

Высказывание Тодоренко вызвало бурю негодования у общественности. С ней разорвали рекламные контракты крупные компании. Говорят, финансовые потери звезды составили десятки миллионов. «Эти стереотипы вредят реальным жертвам насилия, которые под их давлением годами живут в травмирующей ситуации и боятся просить о помощи», — комментировала ситуацию Оксана Пушкина.





Регина поспешила извиниться, объясняя, что просто подобрала неверные формулировки. Сейчас, по слухам, звезда собирается снимать документальный фильм о пострадавших от домашнего насилия. «Возможно, во мне говорят детские страхи. Возможно, я не готова говорить о том, что со мной произошло. Возможно, я не хочу выглядеть жалкой», — намекнула на собственный трагический опыт артистка.

Фото: Instagram, кадр из YouTube-шоу «Пятница с Региной»