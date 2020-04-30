МИД Германии призвал обеспечить доступ миссии ОБСЕ по всей Украине

Влада Некрасова

30 апреля Министерство иностранных дел Германии распространило заявление главы этого ведомства Хайко Мааса.

Как передает ТАСС, в документе заявлено о том, что главы МИД стран «нормандской четверки» проведут 30 апреля видеоконференцию. В ходе переговоров будет обсужден вопрос возможность открытия пропускных пунктов на линии соприкосновения на Донбассе в условиях пандемии.

По данным германской стороны, эти переговоры начнутся сегодня в 13:00 (14:00 мск). При этом уже заявлено, что ФРГ выступает за доступ миссии ОБСЕ ко всей территории Украины.

«Пандемия коронавируса серьезно затронула жителей востока Украины. Закрытие линии соприкосновения особенно тяжело сказалось на пожилом населении. Поэтому мы работаем над тем, чтобы как можно быстро продвинуться вперед в гуманитарных вопросах в этом кризисе. Поэтому мы обсудим открытие линии соприкосновения и вопросы пунктов перехода», — цитирует заявление Мааса РИА Новости.

Он добавил, что по его мнению, снятие ограничений по передвижению на линии разграничения на Донбассе «принесло бы жителям на востоке Украины настоящее облегчение».

Министр добавил, что германская сторона намерена полностью реализовывать договоренности саммита нормандского формата в Париже, назвав недавний обмен пленными первым шагом.

Для того, чтобы прогресс в деле урегулирования продвинулся вперед, в Берлине считают, что деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ следует распространить на всею территорию Украины.

Маас сообщил, что в этом с Германией солидарна Франция, и вместе они приложат усилия для того, чтобы создать «атмосферу диалога, которая позволит достигнуть значимых результатов». При этом он правда признал, что для этого нужно еще убедить Россию и Украину.

Что же касается позиции России, то ее еще 27 апреля обозначил министр иностранных дел Сергей Лавров. Комментируя предстоящую онлайн-конференцию, он заявил, что предвидит «достаточно, наверное, важный разговор на уровне министров».

При этом в Москве не ожидают «какого-то результата», поскольку прогнозируют, что украинская сторона будет настаивать на необходимости скорейшего саммита на высшем уровне в Берлине.

Как сообщало ИА Newstes, российская сторона считает, что проводить такую встречу бессмысленно, поскольку Украина не выполняет договоренностей, которые были достигнуты на предыдущем саммите в Париже.