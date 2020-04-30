МИД России: Продления оружейного эмбарго в отношении Ирана не будет

Анастасия Иванова

Никакого продления оружейного эмбарго ООН в отношении Ирана быть не может, оно истекает в октябре 2020 года, заявил сегодня, 30 апреля, РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Что касается продления действующего особого режима поставок вооружений и военной техники в Исламскую Республику Иран, а также поставок вооружений из Ирана, то для нас вопрос был решён в момент принятия резолюции 2231 Совета Безопасности ООН 2231 (20 июля 2015 года. — Ред.). Этот особый режим, по прошествии пятилетнего срока, в октябре 2020 года истечёт, каких-то отклонений от данного решения быть не может», — подчеркнул российский дипломат.

Соединённые Штаты рассматривают все варианты действий, чтобы не допустить продажу вооружений Ирану после окончания действия оружейного эмбарго, в том числе задействование положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, соглашение о ядерной программе Ирана, заключённое шестью мировыми державами и Тегераном в июле 2015 года), из которого Вашингтон вышел в мае 2018 года. Об этом заявил в среду, 29 апреля, госсекретарь США Майк Помпео, отвечая на вопросы журналистов в Госдепартаменте.

«Мы не допустим этого (снятия оружейного эмбарго с Ирана. — Ред.), — сказал глава американской дипломатии. — Мы будем работать с Советом Безопасности ООН, чтобы продлить запрет на продажу (иранской стороне) оружия. И в случае, если мы не сможем добиться ни от кого действий, США оценивают все варианты, с помощью которых мы можем это сделать».

При этом шеф Госдепа утверждал, что Вашингтон может применить и положения СВПД, поскольку США, по его словам, «формально остаются участником ядерной сделки». «Резолюция 2231 СБ ООН чётко говорит об этом: нам не придётся объявлять себя участником. В резолюции 2231 СБ ООН недвусмысленно говорится, что США являются участником ядерной сделки, это просто написано там, никакого волшебства тут нет. — заявил Помпео. — Так что права, которые прописаны для участников резолюции 2231 СБ ООН, полностью доступны всем участникам ядерной сделки».

По его словам, США «сделают так, что, когда наступит октябрь, иранцы не смогут покупать обычные вооружения».

Ранее газета The New York Times, ссылаясь на источники в администрации Дональда Трампа, сообщала, что США попытаются добиться принятия Совбезом ООН резолюции, предусматривающей сохранение оружейного эмбарго в отношении Ирана на основании положений СВПД, из которого Вашингтон вышел в 2018 году.

В соответствии с положениями СВПД и принятой на его основе резолюции 2231 СБ ООН, Тегеран с октября 2020 года сможет приобретать вооружения и военную технику у зарубежных поставщиков.