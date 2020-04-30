Михаил Мишустин, уходя на лечение от Covid-19, призвал россиян быть дома

Алексей Вольцев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, у которого только что обнаружили коронавирусную инфекцию, призвал россиян соблюдать необходимые меры безопасности.

«В сложившихся обстоятельствах я хочу еще раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению, — сказал председатель правительства. — Впереди майские праздники, прошу всех вас оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения».

Как сообщало ИА Newstes, у премьера РФ Михаила Мишустина подтвердился тест на коронавирусную инфекцию. Об этом он объявил во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. Исполнять обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Президент пожелал Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления.