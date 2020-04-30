«Милан» следит за игроком киевского «Динамо»

Анастасия Иванова

«Милан» может подписать левого защитника «Динамо» Киев и сборной Украины Виталия Миколенко. Такой информацией делится ресурс pianetamilan.it.Отмечается, что скауты «россонери» давно наблюдают за прогрессом 22-летнего украинца. На «Сан-Сиро» Миколенко может заменить Тео Эрнандеса, которого активно сватают в ПСЖ.В сезоне 2019/2020 Миколенко отыграл 19 матчей в рамках УПЛ. В активе молодого бека 2 гола и 5 ассистов.