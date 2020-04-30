Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Милан» следит за игроком киевского «Динамо»

«Милан» следит за игроком киевского «Динамо»
«Милан» может подписать левого защитника «Динамо» Киев и сборной Украины Виталия Миколенко. Такой информацией делится ресурс pianetamilan.it.

Отмечается, что скауты «россонери» давно наблюдают за прогрессом 22-летнего украинца. На «Сан-Сиро» Миколенко может заменить Тео Эрнандеса, которого активно сватают в ПСЖ.
В сезоне 2019/2020 Миколенко отыграл 19 матчей в рамках УПЛ. В активе молодого бека 2 гола и 5 ассистов.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Ольга Ушакова хочет отсудить 300 тысяч у Кокорина и Мамаева
Ольга Ушакова хочет отсудить 300 тысяч у Кокорина и Мамаева
В мае состоится суд по делу сербского добровольца Горана Чирича
В мае состоится суд по делу сербского добровольца Горана Чирича
В Германии запретили деятельность политической организации «Хезболлах»
В Германии запретили деятельность политической организации «Хезболлах»
Раскрыты детали самосуда над российскими чиновниками из-за подозрений в поджоге
Раскрыты детали самосуда над российскими чиновниками из-за подозрений
Лунный календарь маникюра на май 2020 года
Лунный календарь маникюра на май 2020 года
"Готовится к броску". Эксперт оценил маршрут "Академика Черского"
"Готовится к броску". Эксперт оценил маршрут "Академика Черского"
Володин попросил проверить закупку масок по 425 рублей в Саратовской области
Володин попросил проверить закупку масок по 425 рублей в Саратовской
В Москве промышленным предприятиям предоставят субсидии
В Москве промышленным предприятиям предоставят субсидии
Часы ангела на май 2020 года
Часы ангела на май 2020 года
Соловьев объяснил роль Кашина в побеге Собчак с интервью
Соловьев объяснил роль Кашина в побеге Собчак с интервью
В Екатеринбурге ликвидированы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге ликвидированы готовившие теракты боевики
Пилотажная группа пролетит над городами Канады для поднятия духа жителей
Пилотажная группа пролетит над городами Канады для поднятия духа

Топ на сегодня

Молдавия первой получила помощь от СНГ на борьбу с Covid-19
Молдавия первой получила помощь от СНГ на борьбу с Covid-19
Врач рассказал, что происходит с легкими после заражения коронавирусом
Врач рассказал, что происходит с легкими после заражения коронавирусом
Прибывшие на место преступления ивановские полицейские предложили охране украсть недокраденное
Прибывшие на место преступления ивановские полицейские предложили
Песков: регионы до 12 мая разработают план снятия ограничений по COVID-19
Песков: регионы до 12 мая разработают план снятия ограничений по
МИД затруднился назвать число застрявших за границей россиян
МИД затруднился назвать число застрявших за границей россиян

Еще по теме

"Динамо Киев" собирается усилить состав футболистом из Бразилии
УЕФА включил трех украинцев в список 50 самых перспективных футболистов Европы
"Милан" подписал контракт с Аленом Халиловичем
Автомобиль футболиста киевского "Динамо" Дениса Гармаша был расстрелян в Киеве - СМИ