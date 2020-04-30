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Мишустин разрешил россиянам с двойным гражданством выехать за границу

Мишустин разрешил россиянам с двойным гражданством выехать за границу

Выехать за границу только один раз разрешили власти России гражданам, у которых есть паспорт другого государства или вид на жительство за границей. Соответствующее распоряжение об изменении временного порядка въезда в РФ подписал премьер Михаил Мишустин.

«Для граждан Российской Федерации, имеющих также иное гражданство либо вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, для однократного выезда из Российской Федерации к месту постоянного проживания», — сказано в документе.

До этого выехать из России могли только иностранцы, на всех остальных распространялись введенные из-за коронавируса ограничения.

Напомним, с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, Михаил Мишустин заявил, что в правительстве РФ пока не знают точно, когда введенные из-за коронавируса ограничения будут полностью сняты.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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