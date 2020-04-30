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МККК увеличил раздачу продуктов питания в Донбассе

МККК увеличил раздачу продуктов питания в Донбассе
Международный комитет Красного Креста (МККК) увеличил раздачу продуктов питания в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины, сообщила представитель региональной делегации МККК в Москве Галина Бальзамова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой МККК Петером Маурером практические меры по преодолению гуманитарных последствий пандемии коронавируса. В частности, стороны обсудили оказание помощи гражданскому населению юго-востока Украины и Сирии.

# В мире
По материалам: ria.ru

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