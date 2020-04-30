Мурашко рассказал о «коварстве» коронавируса

Влада Некрасова

Улучшение самочувствия при подтверждённом коронавирусе может быть обманчиво, так как вирус очень «коварен», заявил во время круглого стола, который показывал телеканал «Россия 24», глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По его словам, течение коронавируса иногда внезапно меняет свой курс и может возникнуть новая волна симптомов.

«Этот вирус коварен, и иногда течение заболевания внезапно меняет свой курс, на фоне вроде как улучшения и достаточно хорошего регрессирования симптомов вдруг появляется новая волна. Вот здесь вот очень важно не упустить изменения состояния пациента, подхватить его вовремя, откорректировать терапию», — заявил министр.

Он также рассказал о разработке в России системы, нацеленной на тестирование плазмы, которую можно будет использовать для лечения больных коронавирусом.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, в Минздраве рассказали, что тем больным, у которых коронавирусная инфекция протекает бессимптомно, лечение не требуется. Их просто необходимо изолировать.