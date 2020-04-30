МВД Абхазии возглавил Дмитрий Дбар

Влада Некрасова

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал 30 апреля указ о министре внутренних дел.

«Назначить министром внутренних дел Республики Абхазия Дбар Дмитрия Сергеевича», — сказано в указе.

Дмитрий Дбар родился в 1984 году. Экономист по образованию.

С 2005 года по 2009 год состоял на службе в Государственной службе охраны Абхазии. Затем до 2014 года работал в СГБ. С 2014 года служил в МВД Абхазии.

В 2017 году был избран депутатом Народного собрания — парламента Абхазии.

На выборах 2019 года был кандидатом в вице-президенты республики при кандидате в президенты Алхасе Квициниа.

Отметим, что кадровые перестановки в Абхазии связаны с формированием нового состава правительства, которое после вступления в должность Аслана Бжания возглавил Александр Анкваб.