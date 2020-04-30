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«На карантине завела собаку и начала выращивать в квартире клубнику», — Ольга Богомолец

«На карантине завела собаку и начала выращивать в квартире клубнику», — Ольга Богомолец

Карантин, который длится почти полтора месяца, полностью изменил нашу жизнь. Поскольку у многих сейчас нет работы (надеемся, что временно), народ развлекается как может: одни наслаждаются возможностью больше читать и смотреть любимые фильмы, другие с удовольствием экспериментируют на кухне, третьи занимаются рукоделием, четвертые участвуют в виртуальных флешмобах, пятые от скуки снимают какие-то смешные ролики и выставляют их в YouTube.

А как проводят это время бывшие и нынешние украинские политики? «ФАКТЫ» пообщались с доктором медицинских наук, экс-нардепом Ольгой Богомолец.

«Всеукраинский день меланомы в этом году пройдет онлайн-режиме»

— Ольга Вадимовна, соблюдаете ли вы карантин, чем занимаетесь, стало ли у вас больше свободного времени?

— Не могу сказать, что веду полностью изолированный образ жизни, хотя однозначно поддерживаю все карантинные меры, предпринятые государством. Взвесив риски и необходимость приносить определенную пользу, выбрала второе. У меня получился продуктивный карантин. Так что времени почти нет.

Например, сейчас мы очень активно готовимся к проведению — как это ни удивительно! — Всеукраинского дня меланомы. В этом году он пройдет в онлайн-режиме.

— Мы — это кто?

— Это наша команда, в нее вошли сотни украинских врачей. За 12 лет (кстати, все эти годы газета «ФАКТЫ» поддерживала эту инициативу) нам вместе реально удалось уменьшить смертность из-за меланомы по всей стране, что подтверждает статистика.

Сейчас вовсю идет подготовительная работа. Идея такова. С 1 по 10 мая на портал (он будет открыт в ближайшее время) пациенты со всей Украины смогут присылать свои фотографии — оцифрованные макроизображения новообразований, чтобы дистанционно, не выходя из дому, получить квалифицированную консультацию. Если обнаружится, что нужно бить тревогу, что человек находится в группе риска, ему четко скажут, что он должен сделать, и насколько быстро. Пациенту тут же порекомендуют обратиться к конкретному доктору, причем к тому, который работает в его городе. То есть предполагается полный цикл — от выявления меланомы до лечения. Чтобы подготовиться к этому, сейчас проводим обучение дистанционной диагностике. Вместе с президентом Ассоциации семейных медиков Ларисой Матюхой на этой неделе провели вебинар для полутора тысяч семейных врачей.

Поскольку я вернулась к врачебной деятельности, каждый день провожу дистанционные консультации по Viber и Skype для пациентов не только из Украины, но и из постсоветских республик. Это и диагностика, и лечение — объясняю, что делать, какие лекарства купить, как ими пользоваться, как присылать контрольные снимки. Нам ведь важно победить болезнь. Например, недавно удалось получить шикарный результат. Буквально за месяц родители в домашних условиях под моим контролем вылечили гемангиому (это достаточно опасная доброкачественная опухоль) у ребенка. В таком же режиме помогаю пациентам справиться с угревой болезнью. Результаты радуют.

«Скоро проведем конкурс на лучшую креативную маску»

— Следующий сегмент моей нынешней деятельности, — продолжает Ольга Богомолец, — снабжение на волонтерских началах инфекционных больниц медицинскими масками, дезсредствами и защитными костюмами.

— Кто их шьет?

— Дизайнер Мария Дорошенко. Я закупаю ткань, нитки, резинки, а она шьет. Мы с Машей ни разу не виделись. Придерживаемся мер безопасности — я ей передаю ткань, а она мне маски. Тем не менее в скором времени решили организовать конкурс на лучшую креативную маску.

Вообще, за этот период у меня появилось много новых друзей, с которыми мы занимаемся волонтерством. Сегодня (мы разговаривали 28 апреля. — Авт.) завезли маски цвета хаки в Военно-медицинскую академию, еще отправим партию «Новой почтой» в военный госпиталь Мариуполя.

После разговора с вами вместе с сотрудниками компании «Камелия» (у нас в стране есть и социально ответственный бизнес) повезем в Киевскую городскую больницу скорой помощи 550 букетов роз в качестве благодарности людям, которые сейчас на передовой борьбы с коронавирусом. На прошлой неделе привезли тысячу роз в первое и второе инфекционные отделения и в реанимационное отделение Александровской больницы, в больницу № 9, в Киевскую городскую детскую инфекционную больницу. К сожалению, в настоящее время государство не может обеспечить медиков ни достаточным уважением, ни достойной зарплатой. Поэтому подключила друзей и знакомых, чтобы сделать приятное тем, кто спасает жизни сотен людей.

Плюс мы создали портал для помощи детям медиков инфекционных больниц. Родители регистрируют своего ребенка и пишут, какая помощь в обучении ему нужна, пока они на работе. Ребятам помогают волонтеры — учителя, студенты и даже школьники старших классов. Таким образом сейчас занимаются уже больше полусотни детишек.

«Признаюсь, что на карантине стала чаще есть»

— Насколько изменился ваш ритм жизни?

— Знаете, я от карантина получаю удовольствие, если можно так сказать. То есть он мне не в тягость.

В первую неделю искренне думала: наконец-то допишу начатые книги — учебники и практические руководства. Но из-за постоянной занятости это оказалось непросто.

Перечислю то, что успеваю делать. Открыла Telegram-канал «Доктор Ольга Богомолец», где каждый день публикую полезную информацию. Главная задача ресурса — способствовать увеличению продолжительности жизни украинцев.

Еще готовлю новые лекции для цикла «Мы — здоровая нация». Каждый четверг в 20:00 веду прямую трансляцию на своей страничке в Facebook. Уже прочла лекции о том, как вести себя при коронавирусе, как не заболеть и как выздороветь, о будущем медицины, о медицинской реформе, о том, каким должно быть медицинское страхование. Подготовка занимает немало времени.

Запустила страничку в Facebook Bogomolets clinic online. Это помощь украинским детям с гемангиомами, ведь 70 процентов маленьких пациентов обращаются к нам с неправильно поставленным диагнозом или с не вовремя назначенным лечением.

Карантин меня заставил измениться. Признаюсь, что стала чаще есть (если раньше это делала один-два раза в день, то теперь успеваю поесть три раза) и регулярнее делать зарядку.

Еще я очень счастлива, что завела собаку (у меня появился маленький бивер-терьер Марфи) и стала квартирным огородником — посадила на подоконнике клубнику. Рассаду купила по интернету. Думала, что пришлют какую-то ерунду, но прислали настоящую. Десять кустов уже зацвели. Скоро урожай буду собирать!

А когда карантин закончится, первым делом поеду в ботанический сад нюхать сирень, а потом буду со всеми друзьями обниматься.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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