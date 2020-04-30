На Ставрополье сообщили о неожиданной смерти главы краевой столицы

Анастасия Иванова

Глава Ставрополя Андрея Джатдоев скоропостижно скончался на 58-м году жизни, передает РИА Новости со ссылкой на губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Новость Владимиров опубликовал утром в четверг на странице в Instagram.

"Безвременно ушел из жизни глава города Ставрополя Андрей Хасанович Джатдоев. Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг. Он очень много сделал для краевого центра, его уход – это невосполнимая утрата для города. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким", — написал Владимир Владимиров.

Андрей Джатдоев руководил краевой столицей с 1 октября 2016 года, а в августе 2012 года впервые возглавил администрацию города. В прошлом году чиновник получил звание Героя труда Ставрополья.

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