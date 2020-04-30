Народные приметы на май 2020 года

Вадим Карасев

Последний месяц весны несет тепло и приближает долгожданное лето. Народные приметы на май помогут узнать о том, как наши предки узнавали прогноз погоды, а также с помощью каких знаний они привлекали в жизнь благополучие.

Майские приметы — кладезь полезной информации обо всем, что происходит в жизни. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с народной мудростью, чтобы точно знать о том, когда сажать растения, как привлекать счастье и обходить стороной неприятности. Последний месяц весны обязательно принесет удачу, если следовать советам прежних поколений.

1 мая. Первый день мая теплый — лето будет прохладным. Месяц холодный — урожай богатый вырастет.

2 мая. Второй день мая встречали в трудах, и тому, кто ленится, не видать урожая. Семена обязательно заговаривали, чтобы зиму в сытости провести.

3 мая. Третьего числа обязательно усопших поминают и на погостах убираются. Молитвы защиту родовую пробуждают и от семей беды отводят.

4 мая. На черемухе появились цветы — к погожему и жаркому лету. В этот день полынью и святой водой нечисть из дома выпроваживают и защиту ставят, чтобы люди с дурными помыслами бед на семью не навлекли.

5 мая. В этот день от сглаза и порчи защищались, мастерили обереги и без нужды с незнакомцами не разговаривали.

6 мая. В шестой день мая следили за птицами, и если они начинали вить гнезда на южной стороне, то жаркого лета не ждали.

7 мая. В этот день старались посадить овес и не пропустить сезон, чтобы по осени без урожая не остаться. Хозяйки сажали огурцы, если появлялась мошкара.

8 мая. Соловья услышать — год удачным будет. Дождь пройдет — урожай богатым будет.

9 мая. В этот день кашу гороховую варили, чтобы год сытным был. Кукушка кукует — тепло будет.

10 мая. Тем, кто ленится, удачи не видать и урожая не собирать.

11 мая. Примета гласит, что в этот день нужно заготавливать березовый сок. Им обязательно поят детей и тех, кто борется с болезнями. Добавляют сок и в воду животным, чтобы их хвори не одолели.

12 мая. Сны запоминают, чтобы поутру истолковать, а также травы собирают, чтобы заготовить их для настоев.

13 мая. Перед дорогой обязательно умываются святой водой, чтобы лихо не подходило и болезни в пути не одолели.

14 мая. Денег в долг дать — больше их не видать. Животные нервничают и места себе не находят — к резкой перемене погоды.

15 мая. Примета гласит, что в этот день нужно обязательно что-то продать, чтобы финансовая удача не отвернулась.

16 мая. Рассаду и семена заговаривают и в землю сажают, а пока работа идет, хлеба не едят, чтобы урожай вредителям не достался.

17 мая. Поведение птиц указывает на то, какой будет погода, и если пернатые раскричались, то несколько дней будут ненастными.

18 мая. Тем, кто в этот день сажает, нужно посадки накрыть крапивой от сглаза.

19 мая. Пчелы не летят далеко — быть непогоде. В лесу муравьи работают неспешно — быть теплу.

20 мая. Дождик прошел, а на лужах пузыри — можно отправляться за грибами.

21 мая. По примете в этот день обязательно обездоленных угощают. Найденную монету на благо отдают, чтобы в доме деньги водились.

22 мая. Зацвела рябина — осень пройдет быстро и снег рано ляжет. Дождь прошел — удачу принес.

23 мая. В этот день травы на рассвете и после заката собирают, чтобы ими лечиться. Землю копать — нищим ходить.

24 мая. Считается, что если в этот день выполнять работы в саду и в полях, то урожая не будет.

25 мая. Если рябина зацвела поздно, то и осень долгая будет, а лето — теплое. Кувшинки в этот день распустились — можно на суженого гадать и любовь привлекать.

26 мая. Мошкары и комаров много — земляника в лесах и на полях поспевает. Если первую сорванную ягоду или гриб в грядку закопать, урожай будет богатым.

27 мая. День будет холодным — лета жаркого не ждут. Ласточки прилетели — быть теплу.

28 мая. В этот день по примете сажать можно только в полях. Кто в огородах работает, тот может без урожая остаться.

29 мая. К вечеру лягушки расшумелись — день теплый будет, а если замолкли, то ждут ненастья.

30 мая. По примете в этот день рыбу поймать — желание заветное исполнить. Белый гриб найти — к удаче.

31 мая. Пчелы активно работают — меда много будет, а если у улья крутятся, то ненастье придет. Тем, кто в этот день сеет, счастье осенью улыбнется.