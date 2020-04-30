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"Нас это беспокоит": США предлагают РФ сотрудничество в борьбе с ИГ*

"Нас это беспокоит": США предлагают РФ сотрудничество в борьбе с ИГ*
Соединенные Штаты предложили сотрудничество России в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* на юго-западе Сирии, который контролируют сирийские власти, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри, передает РИА Новости.

"Немного (сирийских) сил осталось на юго-западе, в пустыне Бадия, чтобы иметь дело с ИГ*. Нас это сильно беспокоит. Мы видели, что ИГ* там увеличивает территориальное присутствие, даже нападает на города и по крайней мере на короткое время может удерживать территорию. Это должно прекратиться. Мы предложили сотрудничать с русскими по этому вопросу", – сказал Джеффри.

Спецпредставитель США пояснил, что силы сирийских властей к югу от Евфрата ограничены общим вниманием к Идлибу на северо-западе страны, что позволяет ИГИЛ* активизироваться на юго-западе. На северо-востоке Сирии, где контроль держат союзные США формирования, пока все под контролем, заявил Джеффри.

"Мы не считаем, что ИГ* удалось серьезно использовать кризис с COVID для продвижения на северо-востоке, хотя... район вокруг Дейр-эз-Зора стал, выражаясь сегодняшним языком, "горячей точкой", и мы за этим внимательно следим, но мы уверены, что там все под контролем", – сказал спецпредставитель.

*Террористическая организация, запрещенная в России


сообщило, что американский самолет-разведчик пытался приблизиться к объектам России в Сирии.
# Россия
По материалам: ria.ru

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